Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

15.05.2022 10:55
Nazilli'de uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Nazilli'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Zehir Tacirlerinin ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini tespit eden Narkotik Suçlarlar Mücadele Amirliği'ne bağlı ekipler zaman kaybetmeden operasyon düğmesine bastı. Uzun süren takip sonucunda uyuşturucu maddenin getirileceği araçları tespit eden ekipler, araçları ilçe girişinde kıskıvrak yakaladı. Araçlarda yapılan aramada Cat isimli Narkotik köpeği koltukların arkasına zulalanmış yarım kilo eroin maddesini buldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından V.B, T.B, isimli şahıslar serbest kalırken S.B, A.D ve S.K isimli üç zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

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Uyuşturucu, Narkotik, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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