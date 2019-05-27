Nazilli'de yol çalışmaları devam ediyor
24 dakika önce
Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle 767 Sokakta kaldırım yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
Nazilli
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:48 Kaynak: İHA
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Yeşil Mahalle 767 Sokakta kaldırım yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
İlçe genelinde parke taşı döşeme çalışmalarını hızla sürdüren Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle'de çalışmalara başladı.
Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Yeşil Mahalle 767 Sokakta gerçekleştirilen kaldırım yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan
, "Yeşil Mahallemizde sahadaki birimlerimizin tespitleri doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. İhtiyaç duyulan tüm noktalarda ivedilikle çalışmalarımızı gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda daha önce yol yenileme, bakım ve onarım çalışması yapılan 767 Sokakta eksik kalan kaldırımlarımız ekiplerimiz tarafından tamamlanıyor" diye konuştu. - AYDIN
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