Nazilli İşletme Müdürü Karaçay, Ogm'de 2018'in 'En'i Seçildi
1 saat önce
Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen 2018 yılı OGM'nin EN'leri arasına girerek ödül aldı.
Nazilli
Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay
, Orman Genel Müdürlüğü
tarafından Ankara
'da düzenlenen 2018 yılı OGM'nin EN'leri arasına girerek ödül aldı.
Orman Genel Müdürlüğü'nün 180. Kuruluş Yılı olan 2018 yılında genel müdürlük bünyesinde kendi alanında başarı gösteren kurum çalışanları başta olmak üzere STK
ve ormancılığın gelişmesinde katkı sağlayan firmalara ödülleri verildi. Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdermirli'nin de katılımı ile Ankara'da düzenlenen ödül töreninde Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay ödül alan 3 personelden biri oldu. Son 5 yılda çıkan orman yangını adet ve alanlarının 2018 yılı içerisinde çıkan yangın adet ve alanlarıyla karşılaştırılması ile yangınlarda personelin gösterdiği gayretler nedeniyle yılın en başarılı personeli seçilen Türkay Karaçay, ödüle layık görüldü.
Geçtiğimiz pazartesi günü ödülünü alan Müdür Karaçay, yaptığı açıklamada, "Köklü bir teşkilat olan Orman Genel Müdürlüğümüzün 180. kuruluş yıldönümü münasebetiyle 2018 yılının 'EN'leri ödülleri kapsamında Nazilli Orman İşletme Müdürlüğümüz Orman Yangınları ile Mücadelede en gayretli İşletme Müdürlüğü seçilmiştir. Öncelikle gayretimizi takdir eden değerli amirlerimize teşekkür ediyor, bu mücadelede emeği geçen tüm İşletme Müdürlüğümüz personelini tebrik ediyorum. Bu gurur tüm ekibimizin" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:30 Kaynak: İHA
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