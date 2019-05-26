NBA finali: Toronto Raptors - Golden State Warriors maçı ne zaman saat kaçta?

Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks'ı 100-94 yenerek seriyi 4-2 kazanan Toronto Raptors, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ın rakibi oldu. Warriors ile Raptors arasındaki NBA final serisi ilk maçı, 31 Mayıs Cuma günü TSİ sabaha karşı 04.00'te Toronto'da oynanacak.Raptors, 3-2 önde olduğu Doğu Konferansı final serisinin 6. maçında, Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Bucks'ı ağırladı. Etkili başladığı mücadelede ilk çeyreği 31-18 önde tamamlayan Bucks, devre arasına 50-43 üstün girdi.