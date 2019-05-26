Son Dakika Haberleri: NBA finali: Toronto Raptors - Golden State Warriors maçı ne zaman saat kaçta?

NBA finali: Toronto Raptors - Golden State Warriors maçı ne zaman saat kaçta?

5 saat önce

Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks'ı 100-94 yenerek seriyi 4-2 kazanan Toronto Raptors, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ın rakibi oldu.

NBA finali: Toronto Raptors - Golden State Warriors maçı ne zaman saat kaçta?, System.String[]
Doğu Konferansı finalinde Milwaukee Bucks'ı 100-94 yenerek seriyi 4-2 kazanan Toronto Raptors, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors'ın rakibi oldu. Warriors ile Raptors arasındaki NBA final serisi ilk maçı, 31 Mayıs Cuma günü TSİ sabaha karşı 04.00'te Toronto'da oynanacak.

Raptors, 3-2 önde olduğu Doğu Konferansı final serisinin 6. maçında, Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Bucks'ı ağırladı. Etkili başladığı mücadelede ilk çeyreği 31-18 önde tamamlayan Bucks, devre arasına 50-43 üstün girdi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:23 
Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Toronto, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Warriors'ın Finalde Rakibi Toronto Raptors Oldu Almanya'da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı Theresa May'in Koltuğuna Kim Oturacak? İşte Muhafazakar Parti'nin Olası Yeni Lider Adayları CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:27:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NBA finali: Toronto Raptors - Golden State Warriors maçı ne zaman saat kaçta?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]