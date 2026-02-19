Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var - Son Dakika
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var

Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
19.02.2026 15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Tercan'daki kurtuluş günü etkinliklerinde koruma polisine şemsiye taşıttığı görüntülerle gündeme gelen Kaymakam Neslihan Kısa Duman, kamuoyundaki hassasiyeti anladığını belirterek görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üstlendiğini ve yaşanan durumdan üzüntü duyduğunu açıkladı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinin kurtuluş günü etkinliklerinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada tartışma yarattı. İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa Duman'ın yağmur altında koruma polisine şemsiye taşıttığı anlara ilişkin paylaşımlar üzerine Duman yazılı açıklama yaptı.

"HASSASİYETİ ANLIYORUM" MESAJI

Görüntülerin programın yalnızca bir kesitine ait olduğunu belirten Duman, kamuoyunda oluşan hassasiyeti anladığını ifade etti. Durumu fark ettiği anda şemsiyeyi kendisinin taşıdığını aktaran Duman, oluşan izlenimin sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var

Kaymakam Duman açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim. Saygılarımla."

Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    BENIM ANLAMADIGIM DEVLETIN BIR MEMURU NEDEN BASKA BIR MEMURUNA KULLUK YAPIYOR. ELI VAR AYAGI VAR 81 16 Yanıtla
  • Aa145394 Aa145394:
    yazık AKP iktidarinin getirdiği son bu... balık baştan kokar sözü çok önemli... 39 26 Yanıtla
  • 32321216034i 32321216034i:
    Açığa alın gitsin ki olduğu konumun kıymetini bilsin 45 17 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Niye siz ekoyu görevden alabildizmi 3 3
    Ali Topatan Ali Topatan:
    önce haddini bil 0 0
  • erkan zengin erkan zengin:
    Görevden alınsın hemen 36 16 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    kralcilik düzeni türedi şimdide. bizim ülkede herkez kendini süper önemli zannediyor. 26 14 Yanıtla
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
