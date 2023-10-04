Ne yaptın sen Icardi! Penaltıyı kaçırıp daha zorunu attı - Son Dakika

Ne yaptın sen Icardi! Penaltıyı kaçırıp daha zorunu attı

Son Güncelleme: 04.10.2023 00:43

Galatasaray'ın Manchester United ile oynadığı maça Icardi damga vurdu. Casemiro'nun Mertens'e yaptığı faul sonucu penaltı kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Icardi, penaltıyı kaçırdı. Ancak 82. dakikada Davinson Sanchez'in uzaklaştırmak istediği topu alan Icardi, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve gol atarak Galatasaray'ın 3-2 öne geçmesini ve maçtan 3 puanla ayrılmasını sağladı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Manchester United ile kozlarını paylaştığı maça Mauro Icardi damga vurdu. Arjantinli golcü, penaltı kaçırdıktan sonra gol atarak takımın 3 puan almasını sağladı.

ICARDI PENALTI KAÇIRDI

76'da Casemiro, Mertens'e yaptığı müdahalenin ardından hem penaltı yaptırdı hem de ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Topun başına geçen Icardı, penaltıdan yararlanamadı.

KENDİNİ AFFETTİRDİ

82. dakikada Davinson Sanchez gelen topu uzaklaştırırken bir anda Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı ve çok şık bir bitirişle topu ağlara gönderdi. Galatasaray 3-2 öne geçti ve mücadeleden 3 puanı alan taraf oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Ne yaptın sen Icardi! Penaltıyı kaçırıp daha zorunu attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ne yaptın sen Icardi! Penaltıyı kaçırıp daha zorunu attı - Son Dakika
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