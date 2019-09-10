"Necaşi Türbesi'nin restorasyonunu Allah Türkiye'ye nasip etti" - ADDİS

Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Müftü Hacı Ömer İdris, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Necaşi Türbesi restorasyonuna övgüde bulunarak, "Etiyopya halkı olarak Necaşi Türbesi'ni yenilemeyi hep istedik. Ama bu güzel işi yapmayı Allah Türkiye'ye nasip etti." dedi.

Ülkenin kuzeyindeki Mekelle şehrinden 60 kilometre uzakta bulunan Kral Necaşi ve 15 sahabe türbesinin bulunduğu yerleşkede dün akşam binlerce kişinin katılımıyla Aşure Günü etkinlikleri düzenlendi.

TİKA'nın kültür hayatına yeniden kazandırdığı ve kısa zamanda ülke turizminin öne çıkan merkezlerinden biri olan yerleşkedeki etkinliklerde Tigray Eyaleti Başkanı Debretsion Gebremichael, Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı İdris ve TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş'in yanı sıra Sudan, Eritre ve Cibuti'den gelen Müslümanlar da yer aldı.

İlahilerin okunduğu, toplu duaların edildiği programa kadın ve erkek her yaştan Müslüman büyük ilgi gösterdi.

"Necaşi Türbesi'ni yenilemeyi hep istedik"

Etiyopya'nın en üst dini mercinin başındaki isim olan İdris, etkinlik öncesinde AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TİKA eliyle yürütülen ve yepyeni bir çehreye kavuşturulan yerleşkeye övgüde bulundu.

İdris, "Allah kendisinden korkan kullarına güzel işler yapması için fırsatlar veriyor. Etiyopya halkı olarak Necaşi Türbesi'ni yenilemeyi hep istedik. Ama bu güzel işi yapmayı Allah Türkiye'ye nasip etti. " ifadesini kullandı.

Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü'nün İslam tarihi açısından önemine değinen İdris, tüm Müslümanlarının birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaptı.

Etiyopyalı Müslümanlar tarafından bu yıl göreve seçilen İdris, son yıllarda ülke Müslümanları arasında yaşanan ayrılıkların artık son bulmaya başladığını ve yeni konseyin tüm Müslümanlar tarafından kabul gördüğünü söyledi.

"En önemli projelerden biri"

TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Yetiş de TİKA'nın 150'den fazla ülkede proje hayata geçirdiğini belirterek, "Bu projelerin içerisinde ülkelerin turizm potansiyelini geliştirecek tarihi ve kültürel açıdan değerli mekan ve kişilere yönelik projeler de yer almakta. Kral Necaşi Türbesi ve Çevre Düzenlemesi projesi bu kapsamda Etiyopya'da gerçekleştirdiğimiz en önemli projelerden biri." diye konuştu.

Geçen yıl Eritre sınırının açılmasıyla ziyaretçi akınına uğrayan türbenin bu yıl kara yolu kapalı olmasına rağmen dünyanın pek çok yerinden ziyaretçi ağırladığını hatırlatan Yetiş, "Gerek dini idarelerin gerekse Tigray Eyalet yönetiminin gösterdiği ilgi projenin başarısının en önemli göstergelerinden biri." dedi.

"Necaşi'nin herkes tarafından anlaşılması gerekiyor"

Türbe alanındaki Necaşi Camisi'nin İmamı İbrahim Ahmed, buradaki programın amacının Kral Necaşi'nin Müslümanlar için ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak olduğunu dile getirdi.

İslam coğrafyasının birbiriyle "çekişme halinde" ve "paramparça" olduğunu dile getiren Ahmed, Kral Necaşi'nin yöneticilik anlayışı ve adaletinin herkes tarafından bilinmesi ve anlaşılması gerektiğini anlattı.

Cibuti'den yola koyulup etkinliklere katılan Abdullah Abdussamed ise burayı yenileyerek dünya Müslümanlarına kazandıran Türkiye'ye teşekkür ve dualar etti.

Etiyopya'nın İslam tarihi açısından taşıdığı öneme değinen Abdussamed, ülke topraklarının sahabeler sayesinde gönül rızasıyla İslam'a kucak açan ilk topraklardan biri olduğunu anımsattı.

Necaş Köyü

Hicretten önceki dönemde Mekke'de gördükleri maddi, manevi işkenceler ve zulümler sebebiyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan ilk Müslümanlar, Hz. Peygamber'in izniyle Habeşistan'a hicret etti. Farklı tarihlerde iki kafile halinde yola çıkan sahabeler, Kızıldeniz'i aşarak Afrika topraklarına geçti ve Afrika'nın ilk Müslüman topluluğunu oluşturdu.

Müslümanları topraklarına kabul eden Necaşi Ashame, Müslümanların anlattıklarından ve yaşantılarından etkilenip kısa süre sonra İslam'ı kabul etti. Hicretin 9. yılında vefat eden Necaşi Ashame'nin cenazesi, Müslümanların yerleştiği bu köye defnedildi ve bu bölge Necaş Köyü olarak anılmaya başlandı.

Amharca'da "hükümdar" anlamına gelen ve Batı dillerinde negus imlasıyla yazılan negasi kelimesinin Arapçalaşmış şekli olan necaşi aslında Habeş kralları için kullanılan bir unvan. Asıl adı Ashame olan Habeş Kralı da zamanla unvanının lakaplaşmasıyla Kral Necaşi olarak anılmaya başlandı.