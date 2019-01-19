Necati Şahin: "31 Mart Tarihindeki Seçimi Almak İçin Bize Görev Verildi"

Necati Şahin: "31 Mart tarihindeki seçimi almak için bize görev verildi"BURSA - AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, 31 Mart tarihinde seçimi almak için kendilerine görev verildiğini dile getirerek, "Çok büyük sorumluluk.

Necati Şahin: "31 Mart tarihindeki seçimi almak için bize görev verildi"



BURSA - AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, 31 Mart tarihinde seçimi almak için kendilerine görev verildiğini dile getirerek, "Çok büyük sorumluluk. Bu sorumluluğun yanında sizlerin kararlığı ve güveniyle bu işi başaracağız" dedi.

AK Parti Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından genişletilmiş ilçe toplantısı düzenlendi. Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, milletvekilleri, ilçe yönetimi ve partililer katıldı. Programda konuşan Necati Şahin, "31 Mart tarihinde bu seçimi almak için bize görev verildi. Çok büyük sorumluluk. Bu sorumluluğun yanında sizlerin kararlığı ve güveniyle bu işi başaracağız. Nilüfer'e pozitif ayrımcılık yapılacak. Ne olması gerekiyorsa öncelik tanınacak. AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye seçimlerini alabilir, Osmangazi'yi alabilir, Yıldırım'ı alabilir, bütün ilçeleri alabilir. Eğer bir biz genel başkan ve cumhurbaşkanımızı mutlu etmek istiyorsak, tüm AK Partililerin gönlüne su serpmek istiyorsak Nilüfer'i almamız lazım. 17 ilçe Nilüfer ilçe için çalışması lazım. Buradaki arkadaşımız zoraki nikah ile gönderildi. Zoraki nikahtan hayır gelmez. Zaten orada seçimi kazanamayacak. Bizler bu seçimde topu yere indireceğiz" açıklamasını yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Şarkılarımız, sloganlarımızla, fotoğraf, kısa filmlerimizle, heyecanımızla bomba gibi bir seçim kampanyası hazırladık. Bu iki aylık süre zarfında inşallah sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bir belediye başkanını değerlendirirken sosyal ve kültürel faaliyet yaptığına bakılır. Bir belediye başkanını değerlendirilirken şehrin imarına, altyapısına, yoluna, otoparkına, yeşil alanlarına, tüm unsurlarına nasıl sahip çıktığına da bakılır. Belediye başkanının şehrin değerleri ile örtüşüp, örtüşmediğine de bakılır. Seçim boyunca eleştiri yapmayı düşünmüyorum. Biz, kendi yapacağımızı anlatacağız. Birileri konuşup, algı oluşturmaya çalışacaklar. Nilüfer'de yapılan işlerin yüzde 80-90'ı Büyükşehir marifetiyle yapılıyor. Bizim öyle kompleksimizde yok. Bizim 17 ilçeyi de Büyükşehir Belediyesi'ni almak gibi derdimiz ve heyecanımız var" diye konuştu.

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