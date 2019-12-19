Necatibey Ortaokulu, Hentbol'da 2 kupa birden aldı - Son Dakika

Malatya'da, kız ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenen Hentbol şampiyonasında, her iki grupta da final oynayarak iki şampiyonluk birden elde eden Necatibey Ortaokulunda yüzler gülüyor.



Yeşiltepe Spor Salonunda düzenlenen kupa töreninde, okul müdürü ile birlikte müdür yardımcıları ve beden eğitimi öğretmenleri hazır bulundu.



Törende, beden eğitimi öğretmenleri Fevzi Tulğar ile Sinan Örüm başta olmak üzere öğrencilerden desteğini esirgemeyenlere ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Necatibey Ortaokulu Müdürü Ali Akbaş, kupayı öğrenciler ile birlikte kaldırdı.



Başarılarının sadece sporda olmadığını dile getiren Ali Akbaş, LYS sınavına giren öğrencilerinin içinden tüm soruları doğru yaparak Türkiye birincisi çıkarmanın yanı sıra bir yanlışla Türkiye ikincisinin okullarından çıkmasının kendilerini son derece gururlandırdığını ifade etti. Okul Müdürü Ali Akbaş, hiçbir başarının tesadüf olmadığını dile getirerek, öğrencilerine ve öğretmenlerine ayrı ayrı teşekkür etti. - MALATYA