Neçirvan Barzani: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı seçilen Mesud Barzani'nin yeğeni

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yeni başkanı Neçirvan Barzani oldu. IKBY Parlamentosu, eski başkan Mesud Barzani'nin yeğeni Neçirvan Barzani'yi bu göreve seçti.

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı olan Neçirvan Barzani, 111 üyeli Parlamento'da, oylamaya katılan 81 üyenin 68'inin oyunu aldı.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin kurduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği oylamayı boykot etti.

2012'de felç geçirdikten sonra gördüğü uzun tedavi sürecinin ardından 2014'te cumhurbaşkanlığı görevini bırakan Talabani 2 yıl önce ölmüştü.

Neçirvan Barzani kimdir?

Iraklı Kürt siyasetçi Neçirvan Barzani ise 1966 doğumlu. Barzani, Molla Mustafa Barzani'nin torunu, eski IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin ise yeğeni.

Ailesi 1975'te İran'a göçe zorlanan Neçirvan Barzani, 1984'te Tahran Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu.

Neçirvan Barzani, çoğu zaman babası İdris Barzani'ye Orta Doğu ve Avrupa'daki resmi ziyaretlerde eşlik etmişti. Bu ziyaretler onun siyasi kariyerinin başlangıcı oldu.

Babasını 1987'de kalp krizinden kaybeden Barzani, Kürt siyasetinde daha aktif bir rol oynamaya başladı ve Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) gençlik kollarında çalıştı. 1989'da ve 1993'de KDP Merkez Yürütme Kurulu'na seçildi.

1991'deki Körfez Savaşı'ndan sonra Irak hükümeti ile görüşmelere katılan Barzani, 1996'da Irak Kürdistanı'nda KDP'nin kontrol ettiği bölgede başbakan yardımcılığına atandı.

2006-2009 yılları arasında IKBY Başbakanı olarak görev alan Barzani, 2012'de yeniden başbakan olarak atanmıştı.

Destekçileri Barzani'nin kabinesini, Irak Kürdistanı'nın kalkınmasına sağladığı katkılardan dolayı "Kalkınma Kabinesi" olarak tanımlıyor.

'Türkiye'nin bölgede Kürtler ve Kürdistan Bölgesi'nden daha iyi bir dostu yok'

Neçirvan Barzani, Nisan ayı sonunda Irak temasları kapsamında Erbil'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Barzani görüşme sonrası IKBY'nin Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesini ümit ettiğini söylemişti.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada görüşmelerde ikili ilişkiler, güvenlik ve Kerkük, Türkiye ile ticaret hacminin artırılması ve yeni sınır kapılarının açılması konularının ele alındığı ifade edilmişti.

Neçirvan Barzani, Eylül 2017'deki bir açıklamasında da "Türkiye'nin bölgede Kürtler ve Kürdistan Bölgesi'nden daha iyi bir dostu yok. Hiçbir şeyin bu ilişkimizi bozmasına yol açmasını istemiyoruz" dedi.