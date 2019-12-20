Neşet Ertaş Türküleri Konserine ilgi - Son Dakika
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Neşet Ertaş Türküleri Konserine ilgi

6 saat önce

Malatya' da Neşet Ertaş Türküleri Konseri düzenlenerek ilgi gördü.

Neşet Ertaş Türküleri Konserine ilgi, System.String[]

Malatya' da Neşet Ertaş Türküleri Konseri düzenlenerek ilgi gördü.


Gençlik Orkestrası tarafından hazırlanan ve şefliğini Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Hayri Akbudak'ın yaptığı Malatya İnönü üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Neşet Ertaş Türküleri Konserinde, "Neredesin Sen", "Ah Yalan Dünya", "Karadır Şu Bahtım" gibi merhum sanatçı Neşet Ertaş ile özdeşleşmiş eserler seslendirildi.


Neşet Ertaş Türküleri konserinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Neşet Ertaş'ın ölümünün ardından kaleme aldığı "Büyük Ozan Neşet Ertaş'a" isimli şiirini okudu.


Konser bitiminde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, bir polis memuru tarafından yapılan Neşet Ertaş portresini Şef Hayri Akbudak'a hediye etti ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte Gençlik Orkestrası ve Korosuna çiçek verdi.


Devlet Konservatuarı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinden oluşan Gençlik Orkestrası'nın hazırladığı Neşet Ertaş Türküleri Konserine, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Pilten, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce ve eşi Songül İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı ve OSB MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. - MALATYA

Ercan Dağdeviren, Neşet Ertaş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:35 Kaynak: İHA
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