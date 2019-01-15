Son Dakika Haberleri: Nesibe Aydın Özel Eğitim Kurumlarının Acı Günü

Nesibe Aydın Özel Eğitim Kurumlarının Acı Günü

1 saat önce

Nesibe Aydın Özel Eğitim Kurumlarının acı günü Nesibe Aydın'ın gelini dualarla son yolculuğuna uğurlandıANKARA - Türkiye'de özel eğitim kurumları arasında ön sıralarda yer alan Nesibe Aydın Özel Eğitim Kurumları kurucusu Nesibe Aydın ve Hüsamettin Aydın'ın gelinleri, Yönetim Kurulu...

Nesibe Aydın Özel Eğitim Kurumlarının acı günü
Nesibe Aydın'ın gelini dualarla son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Türkiye'de özel eğitim kurumları arasında ön sıralarda yer alan Nesibe Aydın Özel Eğitim Kurumları kurucusu Nesibe Aydın ve Hüsamettin Aydın'ın gelinleri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın'in eşi İlke Aydın hayatını kaybetti.
30 yılı aşkındır, özel eğitim kurumu olarak hizmet veren Nesibe Aydın Özel Eğitim Kurumları'nın kurucusu Aydın ailesi, 5 yıldır pankreas kanseri ile mücadele eden gelinleri İlke Aydın'ı son yolculğuna uğurladı. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Aydın'ın canaze namazı, öğle namazına müteakip Kocatepe Camii'nde kılındı. Aydın ailesi, cenaze törenine katılanların taziyelerini aldı. Eşini kaybetmesinin acısını yaşayan Mirkan Aydın bir an olsun hayat arkadaşının naaşının başından ayrılmadı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Aydın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Taşpınar Köyü mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın Özel, Aydın, 3. Sayfa
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