Nesine 3. Lig 16. Hafta Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 16. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlar sonucunda 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 2. Grup'ta Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta da Kütahyaspor haftayı lider tamamladı.
Ligde 16. haftanın ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İNEGÖL KAFKASSPOR
|16
|9
|4
|3
|27
|14
|13
|31
|2.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
|16
|9
|4
|3
|19
|8
|11
|31
|3.BURSA YILDIRIMSPOR
|16
|8
|5
|3
|18
|13
|5
|29
|4.ÇORLUSPOR 1947
|16
|8
|4
|4
|25
|15
|10
|28
|5.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|16
|8
|4
|4
|25
|15
|10
|28
|6.GALATA SPOR
|16
|8
|4
|4
|23
|14
|9
|28
|7.BEYKOZ İSHAKLISPOR
|16
|6
|6
|4
|24
|23
|1
|24
|8.YALOVA FK 77 SPOR
|16
|6
|5
|5
|24
|18
|6
|23
|9.SİLİVRİSPOR
|16
|6
|4
|6
|21
|21
|0
|22
|10.BULVARSPOR
|16
|6
|3
|7
|21
|25
|-4
|21
|11.İNKILAP FK
|16
|4
|7
|5
|13
|19
|-6
|19
|12.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR
|16
|4
|6
|6
|17
|19
|-2
|18
|13.POLATLI 1926 SPOR
|16
|4
|2
|10
|11
|21
|-10
|14
|14.KESTEL ÇİLEKSPOR
|16
|4
|2
|10
|13
|24
|-11
|14
|15.BURSA NİLÜFER
|16
|3
|4
|9
|12
|22
|-10
|13
|16.EDİRNESPOR
|16
|2
|2
|12
|12
|34
|-22
|8
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|16
|12
|2
|2
|37
|15
|22
|38
|2.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|16
|7
|5
|4
|19
|15
|4
|26
|3.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|16
|7
|4
|5
|20
|20
|0
|25
|4.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|16
|5
|9
|2
|18
|10
|8
|24
|5.MDGRUP OSMANİYESPOR
|16
|7
|3
|6
|23
|17
|6
|24
|6.NİĞDE BELEDİYESİSPOR
|16
|6
|6
|4
|21
|17
|4
|24
|7.ERCİYES 38 FUTBOL
|16
|5
|8
|3
|17
|13
|4
|23
|8.CINEGOLD AĞRI 1970 SPOR
|16
|4
|7
|5
|19
|13
|6
|19
|9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FK
|16
|3
|10
|3
|20
|20
|0
|19
|10.KİLİS 1984
|16
|5
|4
|7
|13
|22
|-9
|19
|11.DİYARBEKİRSPOR
|16
|4
|6
|6
|17
|23
|-6
|18
|12.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963
|16
|3
|8
|5
|18
|17
|1
|17
|13.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|16
|3
|7
|6
|19
|22
|-3
|16
|14.KIRIKKALE FK
|16
|4
|4
|8
|20
|31
|-11
|16
|15. KAHRAMANMARAŞSPOR
|16
|3
|6
|7
|18
|29
|-11
|15
|16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|16
|2
|7
|7
|12
|27
|-15
|13
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|16
|12
|4
|0
|37
|13
|24
|40
|2.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|16
|10
|3
|3
|37
|15
|22
|33
|3.FATSA BELEDİYESPOR
|16
|10
|3
|3
|22
|14
|8
|33
|4.52 ORDUSPOR FK
|16
|10
|2
|4
|40
|18
|22
|32
|5.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|16
|7
|5
|4
|26
|12
|14
|26
|6.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR
|16
|6
|7
|3
|25
|19
|6
|25
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|16
|6
|5
|5
|20
|18
|2
|23
|8.ORDUSPOR 1967
|16
|5
|5
|6
|20
|26
|-6
|20
|9.PAZARSPOR
|16
|5
|4
|7
|15
|24
|-9
|19
|10.1926 BULANCAKSPOR
|16
|5
|4
|7
|19
|31
|-12
|19
|11.TOKAT BELEDİYESPOR
|16
|5
|2
|9
|14
|22
|-8
|17
|12.AMASYASPOR FK
|16
|4
|4
|8
|15
|23
|-8
|16
|13.ARTVİN HOPASPOR
|16
|4
|3
|9
|16
|25
|-9
|15
|14.GİRESUNSPOR
|16
|3
|3
|10
|16
|29
|-13
|12
|15.KARABÜK İDMANYURDUSPOR
|16
|3
|3
|10
|15
|33
|-18
|12
|16.ÇAYELİSPOR
|16
|1
|7
|8
|11
|26
|-15
|10
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|16
|13
|2
|1
|39
|10
|29
|41
|2.KARŞIYAKA
|16
|11
|4
|1
|23
|10
|13
|37
|3.ESKİŞEHİRSPOR
|16
|10
|3
|3
|29
|15
|14
|33
|4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|16
|9
|4
|3
|31
|14
|17
|31
|5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|16
|9
|4
|3
|31
|15
|16
|31
|6.OKTAŞ UŞAKSPOR
|16
|10
|1
|5
|22
|17
|5
|31
|7.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR
|16
|9
|2
|5
|21
|18
|3
|29
|8.TİRE 2021 FK
|16
|8
|1
|7
|28
|17
|11
|25
|9.SÖKE 1970 SPOR
|16
|6
|3
|7
|21
|20
|1
|21
|10.ALTAY
|16
|5
|3
|8
|15
|19
|-4
|18
|11.ALANYA 1221 FK
|16
|4
|4
|8
|14
|24
|-10
|16
|12.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ
|16
|3
|3
|10
|15
|29
|-14
|12
|13.AFYONSPOR
|16
|2
|5
|9
|15
|34
|-19
|11
|14.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|16
|1
|6
|9
|17
|32
|-15
|9
|15.İZMİR ÇORUHLU FK
|16
|2
|3
|11
|12
|30
|-18
|9
|16.NAZİLLİSPOR
|16
|0
|4
|12
|6
|35
|-29
|4
Son Dakika › Spor › Nesine 3. Lig 16. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?