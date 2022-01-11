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Nesli tehlike altında olan 300 yaban hayvanı sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika

Nesli tehlike altında olan 300 yaban hayvanı sağlığına kavuşturuldu

11.01.2022 19:29

Nesli tehlike altında olan 300 yaban hayvanı sağlığına kavuşturuldu Tabiatta hastalanıyorlar, tedavi edilip doğaya kazandırılıyor Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde, yıl içinde çeşitli nedenlerle yaralanan 750'den fazla yaban hayvanından 300'ü...

Nesli tehlike altında olan 300 yaban hayvanı sağlığına kavuşturuldu

Tabiatta hastalanıyorlar, tedavi edilip doğaya kazandırılıyor

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde, yıl içinde çeşitli nedenlerle yaralanan 750'den fazla yaban hayvanından 300'ü tedavi edilerek tekrar doğaya kazandırıldı.

Tahrip edilmemiş doğası ve sulak alanlarıyla yaban hayvanı çeşitliliğinin yoğun olduğu Van Gölü Havzası, ekolojik denge için büyük önem taşıyor. Havzada çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen veya yaralanan çok sayıda kanatlı ve memeli yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. 2021 yılı içerisinde farklı mevsimlerde Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, emniyet, çeşitli kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından çok sayıda yaban hayvanı tedavi ve bakım için rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada tedavileri tamamlanan yaban hayvanlarından 300'ü tekrar doğaya salındı.

"Tedavi edilen hayvanlar tekrar doğaya kazandırılıyor"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkezin bölgedeki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiğini ve bu noktada sorunlara çözüm yolu ürettiğini belirtti. Yaban hayvanların sağlıklı bir şekilde doğaya tutunmasını sağladıklarını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların fazla tahrip olmamasından dolayı ve nüfus baskısının fazla olmamasına bağlı olarak yaban hayvanı çeşitliliği çok fazladır. Bu durum bizim çalışmalarımıza yansımaktadır. Bu nedenle çok sayıda türden yaban hayvanı merkezimize getirilmektedir. Merkezimizde tedavi edilen hayvanlar tekrar doğaya kazandırılmaktadır. DKMP 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Siirt, Hakkari, Bitlis, Muş ve Van ilimizdeki yaban hayvanlarının çoğu merkezimize getirilmektedir. Van'ın geniş coğrafyasında yaşayan dağ keçisi, kurt, tilki, yırtıcı kuşlar ve sulak alanda yaşayan bu hayvanların sorunları merkezimize intikal etmektedir" dedi.

"Van Gölü Havzası'nda bilinç arttı"

Van Gölü Havzası'nda vatandaşların bilinçlenmesinden dolayı yaralı yaban hayvanların kurtarılarak doğaya kazandırıldığını dile getiren Aslan, "2020 yılında merkeze getirilen 750'den fazla yaban hayvanının 300'ü doğaya tekrar kazandırıldı. 2021 yılı içerisinde de 750 hayvan merkeze getirildi. Bunların da 300'den fazlası tekrar doğaya kazandırıldı. Son zamanlarda vatandaşların doğaya olan algısı arttığı için doğada yaralı yaban hayvanı görüldüğü zaman DKMP 14. Bölge Müdürlüğüne haber vermektedir. Eski yıllarda silah yaralanmaları daha çok olurken, şu an trafik kazalarından daha çok gelmektedir. Diğer taraftan elektrik çarpması ve kendi aralarındaki kavgadan dolayı merkezimize yaralı olarak getirilmektedir. Diğer taraftan yaz aylarında da salgın hastalıklardan dolayı sucul hayvanlar gelmektedir. Van Gölü Havzası'nda bilinç arttı. Bu yüzden hiçbir yaban hayvanı can çekişerek ölümü beklememektedir" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Nesli tehlike altında olan 300 yaban hayvanı sağlığına kavuşturuldu
Nesli tehlike altında olan 300 yaban hayvanı sağlığına kavuşturuldu
Nesli tehlike altında olan 300 yaban hayvanı sağlığına kavuşturuldu

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Gölü Havzası, Rehabilitasyon, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nesli tehlike altında olan 300 yaban hayvanı sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nesli tehlike altında olan 300 yaban hayvanı sağlığına kavuşturuldu - Son Dakika
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