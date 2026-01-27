Netanyahu'dan İran Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu'dan İran Tehdidi

27.01.2026 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, İran'ın İsrail'e saldırısının hata olacağını belirterek, daha önce görülmemiş güçle karşılık vereceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin muhtemel saldırısının gündemde olduğu İran'ın İsrail'e saldırmasının ciddi bir hata olacağını ileri sürerek böyle bir durumda "İran'ın daha önce görmediği bir güçle karşılık verecekleri" tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki son İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin dün teslim edilmesinin ardından bugün İsrail Başbakanlığı Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir karar vereceğini, İsrail'in ise kendi kararını vereceğini belirten Netanyahu, gelişmeleri takip ettiklerini ve her türlü duruma hazırlıklı olduklarını ileri sürdü.

Netanyahu, İran ekseninin yeniden toparlanmaya çalıştığını ve Tahran'ın İsrail'e herhangi bir saldırı düzenlemesinin "ciddi bir hata" olacağını öne sürerek böyle bir saldırıyla karşılaşmaları durumunda İran'a daha önce hiç görmedikleri bir güçle karşılık verme tehdidinde bulundu.

Basın mensuplarının Trump'tan İran saldırısını ertelemesini istediği yönündeki haberleri sorması üzerine Netanyahu, "Trump ile yaptığım görüşmeler hakkında yorum yapma niyetinde değilim." ifadesini kullandı.

Gazze anlaşması

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin geri dönüşünün tamamlandığını hatırlatarak İsrail'in Ürdün sınırından Akdeniz'e kadar olan toprakları kontrol edeceğini öne sürdü.

Netanyahu, "bölgeye Türk ve Katarlı askerlerin konuşlandırılmayacağını ve bu aşamada Hamas'ın silahsızlandırılmasına odaklandıklarını" iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın planına rağmen Netanyahu, Hamas silahsızlandırılmadan ve Gazze askerden arındırılmadan yeniden inşanın başlamasına müsaade etmeyeceklerini, bunu "kolay ya da zor yoldan" sağlayacaklarını savundu.

İsrail Başbakanı, savaşın bir döneminde mühimmatlarının kalmadığını ve askerlerinin mühimmat sıkıntısından dolayı öldürüldüğünü öne sürerek kısmi ambargo nedeniyle eski ABD Başkanı Joe Biden'ı ve yönetimini suçladı.

Suudi Arabistan'la normalleşme konusuna ilişkin sorulan soruya yanıt veren Netanyahu, Riyad yönetiminin Katar ve Türkiye ile yakınlaşmasını takip ettiklerini, "Suudi Arabistan'ın güçlü bir İsrail istemesi şartıyla, Suudi Arabistan ile bir anlaşmaya varılması" arzusunda olduğunu öne sürdü.

Eski ABD Başkanı Biden'ın Temsilcisi'nden yalanlama

Konuşmanın hemen ardından, eski ABD Başkanı Biden'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Amos Hochstein'den Netanyahu'nun Biden yönetimini suçlamasına ilişkin yalanlama geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hochstein "Netanyahu hem doğruyu söylemiyor hem de İsrail'i en savunmasız anında kelimenin tam anlamıyla kurtaran bir başkana karşı nankörlük ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan İran Tehdidi - Son Dakika

Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
23:15
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi
22:48
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
21:18
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
21:15
Ünlü Rapçi Blok3’ün şarkıları Spotify’dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Ünlü Rapçi Blok3'ün şarkıları Spotify'dan kaldırıldı: Bunun arkasında kim var çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 00:00:36. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu'dan İran Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.