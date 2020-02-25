Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı - Son Dakika
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Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı

7 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için taziye mesajı yayınlayarak Mısır halkına başsağlığı diledi.

Netanyahu'dan Mübarek için taziye mesajı, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için taziye mesajı yayınlayarak Mısır halkına başsağlığı diledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için taziye mesajı yayınladı. Netanyahu, "Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyuyorum. İsrail ile Mısır arasında barışı sağlama yönünde büyük çaba sarf etmiştir. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Mübarek ailesi ve Mısır halkına başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

91 yaşındaki Hüsnü Mübarek, bugün hayatını kaybetti. Mübarek, 1981-2011 yılları arasında Mısır'ı 30 yıl boyunca yönetmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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