Netanyahu\'dan Tecavüz İddiasına Yanıt

İsrail Meclisi'nde yapılan oturumda konuşan Netanyahu, Filistinli esire tecavüz görüntülerinin basına sızdırılmasıyla İsrail askerlerinin Nazilerle karşılaştırılmaya başladığını söyledi. Netanyahu, "düzmece" olduğunu ileri sürdüğü tecavüz görüntülerinin dünya çapında 100 milyondan fazla izlendiğini belirtti.

"İSRAİL DÜŞMANLARININ ELİNE MALZEME VERDİ"

Tecavüz görüntülerini basına sızdırmak suçlamasıyla ev hapsine alınan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin İsrail'in düşmanlarının eline malzeme verdiğini de iddia eden Netanyahu, uluslararası toplumdan toplama kampları kurdukları yönünde tepkiler aldıklarını aktardı.

"ATEŞKESLERE RAĞMEN SALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi genel kuruluna hitabında, Gazze Şeridi ve Lübnan'a varılan ateşkeslere rağmen saldırmaya devam edeceklerini söyledi. Gazze ve Lübnan'a saldırılarla "ateşkesi demir yumrukla uygulayacaklarını" öne süren Netanyahu, İsrail için "savaşın" sona ermediğini Hamas'ı ve Gazze'yi kolay ya da zor yoldan tamamen silahsızlandıracaklarını ileri sürdü.

İsrail yönetimi, 10 Ekim'de yürürlüğe girdiğinden bu yana Gazze'deki kırılgan ateşkesi bozma girişimlerini sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 10 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli öldü, 619'u da yaralandı. İsrail, 27 Kasım 2024'te Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek ülkenin güney ve doğu bölgelerine hava saldırılarını sürdürüyor.