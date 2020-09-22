Netanyahu ile Bahreyn Veliaht Prensi arasında normalleşme sonrası ilk görüşme - Son Dakika

Netanyahu ile Bahreyn Veliaht Prensi arasında normalleşme sonrası ilk görüşme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife, iki ülke arasında geçen hafta imzalanan "ilişkilerin normalleştirilmesi" anlaşması sonrası ilk kez telefonda görüştü.

Netanyahu ile Bahreyn Veliaht Prensi arasında normalleşme sonrası ilk görüşme, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife, iki ülke arasında geçen hafta imzalanan "ilişkilerin normalleştirilmesi" anlaşması sonrası ilk kez telefonda görüştü.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife ile dostça ve harika bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede iki ülke arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını teyit ettiklerini aktaran Netanyahu, "İki ülke arasındaki anlaşmaların hızlı bir şekilde uygulanmaya geçilmesini ve bu barışın nasıl ekonomik, teknolojik ve turistik bir barış yapılabileceğini konuştuk." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliğini somutlaştıracak pratik adımları kısa süre içinde açıklayacağını kaydetti.

Öte yandan Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, Veliaht Prens Al Halife, Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesi ile refah, istikrar ve barışı desteklemeye yönelik çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra İsrail ile Bahreyn arasındaki barışı teyit çerçevesinde birçok alanda ikili iş birliği ele alındı.

Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

1979'da Mısır'ın, 1994'te Ürdün'ün ve 13 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 22:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Netanyahu ile Bahreyn Veliaht Prensi arasında normalleşme sonrası ilk görüşme - Son Dakika

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