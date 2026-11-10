Netanyahu konuşurken eşiyle eski başbakan birbirine girdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 27 Ekim’de yapılan seçimlerin ardından İsrail Meclisi’nin açılış oturumunda milletvekillerine hitap etti. Ancak Netanyahu'nun konuşması, eşi Sara Netanyahu ile eski Başbakan ve Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett arasında çıkan tartışmayla kesintiye uğradı.

SARA NETANYAHU İLE BENNETT ARASINDA SERT TARTIŞMA

Meclis salonunda Sara Netanyahu ile Naftali Bennett'in karşılıklı olarak seslerini yükselttiği görüldü.

İkili arasındaki tartışma sürerken salonda bulunanların dikkati de o yöne çevrildi.

NETANYAHU KONUŞMASINI KESİP İZLEDİ

Tartışma seslerinin salonda yankılanması üzerine kürsüde konuşan Netanyahu da sözlerine ara verdi.

İsrail Başbakanı'nın eşi ile eski başbakan arasında yaşananları bir süre izlediği görüldü.