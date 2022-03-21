Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 15:46

Niğde, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta, Nevruz Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

Niğde, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas'ta, Nevruz Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

Niğde'de Abdülhamit Han Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Yardımcısı Kılıç, nevruzun bereketin ve baharın gelişini müjdelediğini, bol yağışlardan dolayı bu yılın bereketli geçmesini beklediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise nevruzun bütün dünyada barış getirmesini diledi.

Daha sonra nevruz duası yapıldı. Öğrencilerin "Dede Korkut Gösterisi" sunmasının ardından 16 Türk devletinin bayraklarıyla geçiş töreni yapıldı, şiirler okundu. Örs üzerinde demir döven protokol üyeleri, yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Nevruz Bayramı kutlandı
Nevruz Bayramı kutlandı
Nevruz Bayramı kutlandı

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Nevruz Bayramı kutlandı Nevruz Bayramı kutlandı Nevruz Bayramı kutlandı Nevruz Bayramı kutlandı

Nevruz Bayramı, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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