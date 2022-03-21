Nevruz Bayramı, TRT Avaz'da kutlacak - Son Dakika

Yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı kutlaması, TRT Avaz'da seyirciyle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından hazırlanan "2022 Nevruz Konseri", bu akşam saat 19.00'da canlı yayınla TRT Avaz'da ekranlara gelecek.

Nevruz ile aynı güne denk gelen TRT Avaz'ın kuruluşunun 13. yıl dönümü de gerçekleştirilen özel konserle kutlanacak.

Konserde, Türk dünyasından sanatçıların performansları da izleyicinin beğenisine sunulacak.

Orkestra şefliğini Marat Jalbirov'un yaptığı konserin, sanat yönetmenliğini Arman Ermuhammet üstlenecek.

Nevruz'u, uyanışı ve dirilişi anlatan dans gösterisi için Türkiye'ye gelen dansçılar performans sergileyecek.

Bahar ve Türk dünyası nevruz şarkılarından oluşan bir repertuvarın icra edileceği programda, Türkiye, Özbekistan, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'a özgü yöresel ezgi ve şarkılar da seslendirilecek.