Nevşehir Belediyespor: 0 Karacabey Belediyespor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor: 0 Karacabey Belediyespor: 0 - Son Dakika Spor

Nevşehir Belediyespor: 0 Karacabey Belediyespor: 0

7 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, lider Karacabey Belediyespor A.Ş.'yi konuk etti.

Nevşehir Belediyespor: 0 Karacabey Belediyespor: 0, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, lider Karacabey Belediyespor A.Ş.'yi konuk etti.


TFF 3.Lig 3.Grup mücadelesinde Gazi Stadyumunda Nevşehir Belediyespor, Karacabey Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Gazi Stadyumunda oynanan müsabakanın ilk yarısı Karacabey Belediyespor A.Ş. takımının başlama vuruşu ile başlarken maçın ilk 14 dakikasında konuk ekip Karacabey Belediyespoe atak bir oyun sergiledi. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor oyunu kontrolü altına almasının ardından Nevşehir Belediyespor forvet hattı gol aradı. Nevşehir Belediyespor aradığı golü bulamayınca maçta ilk yarı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise her iki takımda kontrollü bir oyun tercih ederken maç karşılıklı ataklar ile devam etti. Maçın ikinci yarısında her iki takımda ele geçirdiği fırsatları değerlendirememesinin ardından maçta 90 dakika 0-0 eşitlikle sona erdi.


Bu maçın ardından Nevşehir Belediyespor 31 puan ile 5.sırada kalırken Karacabey Belediyespor A.Ş. ise 45 puan ile liderliğini sürdürdü.


Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasım Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın'ın yanı sıra yaklaşık 2 bin taraftar takip etti.


Stat: Gazi


Hakemler: Celal Bayraklı x, Hacı Mehmet Ekmekyermez x, Muhammet Oğuzhan Öztaş x


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xx, İlker xx, Ziya Şakar xx, Emre Gemici x, Mehmet Tosun x (Dk 76 Muhammed x), Onur Ural xx, Alper xx (Dk. 64 Sinan xx), Ethem xx, Savaş xx (Dk. 89 Okay ?), Yasin xx, Okan xx


Yedekler: Murat, Tolgahan, Hakan Yakup, Muhammed Emin, Sinan, Recep, Oktay


Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu


Karacabey Belediyespor A.Ş.: Hasan xx, Hasan Güleryüz xx, Serhen xx, Sefa xx (Dk. 64 Ömer x), İlyas x, Muhammet x, Abuzer xx (Dk.80 Said x), Gökhan x, Onur x, Rasimcan xx, Sadık xx (Dk.88 Berk xx)


Yedekler: Yağızcan, Berk, Ömer, Saruhan, Berkay, Said, Ahmet


Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz


Sarı Kartlar: Alper, Sinan, Ziya (Nevşehir Belediyespor) Onur, Hasan, Rasimcan, İlyas (Karacabey Belediyespor A.Ş.) - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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