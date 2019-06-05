NEVŞEHİR? DE 200 YILLIK 'YAHNİ' GELENEĞİ SÜRDÜRÜLÜYOR

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde 200 yıldır süren 'Yahni ve Çorba' geleneği bu Ramazan Bayramı'nda da devam etti.

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde 200 yıldır süren 'Yahni ve Çorba' geleneği bu Ramazan Bayramı'nda da devam etti. Yuva köyünde her Ramazan Bayramı'nda yapılan 'Yahni ve Çorba' geleneği sürdü. Köy halkı, bayram boyunca köye gelen misafirlere yahni, pilav, çorba ve komposto ikram ediyor. Bayramın ilk günü sabah saat 06'00'da başlayan ikram, bayram sonuna kadar sürecek. Bu yılki etkinliklere AK Parti Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Nevşehir eski Belediye Başkanı Atilla Seçen ve STK temsilcileri de katıldı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, 200 yıllık yahni geleneğinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Atalarından aldıkları mirası yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Menekşe, 'Bugün Yuva köyünde olmanın mutluluğunu özellikle yaşıyorum. 200 yıllık bir yahni ve Çorba geleneğine şahit olduk. 450 haneli Yuva köyümüzün böyle bir geleneği yaşatması, yeni nesillere aktarması bizleri memnun etti. Atalarımızdan kalan geleneklerimizin yaşatılmasını, bundan sonraki nesillere aktarılmasını bu tür etkinliklerle bizler bir miras bırakmış oluruzö diye konuştu.

Yuva köyü Muhtarı Hasan Kaymak da dedelerinden gördükleri geleneği yaşatmayı sürdürdüklerini ifade etti. Hazırlıkların bir gün önceden başladığını aktaran Kaymak, 'Sabaha karşı hazırlanıyor. Sabah namazının ardından vatandaşlar yemeğini yemeye başlıyor. Yahnimiz meşhurdur. Çorba, yahni, pilav ve komposto hazırlarız. Köy halkının yanı sıra misafirlerimize ve diğer köylerden gelen vatandaşlara ikram ederizö ifadelerini kullandı.

Köy halkından olan ve İstanbul'da yaşayan Hüsnü Öncül ise, halkın birbiriyle kaynaşmasını sağlamak amacıyla 200 yıldır yahni ve çorba geleneğinin sürdüğünü ifade ederek, 'Bu bizim 200 senelik örfümüz, adetimiz. Kaynaşmamız ve birbirimizi yakından tanımamız için güzel bir geleneğimiz var. Bu geleneğimizi inşallah bizden sonraki genç nesiller de yaşatacak. Ramazan ve Kurban Bayramında bu geleneğimizi yaşatıyoruz köyde dargınlık kavga dövüş hiçbir zaman olmaz bizim köyümüz birlik ve beraberlik içerisindedir bu birliği 200 yıldır devam ettiriyoruz bizden sonra gelecek olan nesillerde bu geleneği sürdürecektirö dedi.

(Tür: Yurt)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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