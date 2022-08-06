Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi.

Kazada araç sürücüsü Yaşar H. ve araçta bulunan Nazım D. yaralandı. Araç sürücüsü Yaşar H.'nin 112 ekipleri tarafından tedavisi yapılırken aynı kazada yaralanan arkadaşını teselli etmesi kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Nevşehir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nevşehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

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