Nevşehir'de çeşitli suçlara karışan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de Afganistan uyruklu şüpheli evine davet ettiği aynı ülke vatandaşına yönelik saldırısından dolayı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu S.T. polise başvurarak, kendisini konuşmak için evine çağıran aynı ülke vatandaşı S.R. tarafından elleri ve ayakları bağlanarak darp ve silahla tehdit edildiğini, cebindeki 200 liranın alınarak cinsel istismara uğradığını öine sürüp, şikayetçi oldu.

Belirtilen adrese operasyon düzenleyen polis, S.R'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.R, "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "yağma" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet" suçlarından tutuklandı.