Eski kayınpeder ve kayınvalidesini darbeden adam, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Eski kayınpeder ve kayınvalidesini darbeden adam, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 27.09.2023 08:42

Nevşehir'de ayrıldığı eşinin yaşadığı eve giden Oğuzhan Şen, eski kayınpederi ve kayınvalidesini darbetti. Kavga sırasında Şen, 10 katlı binanın 5. katındaki pencereden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Nevşehir'de Oğuzhan Şen (31), ayrıldığı eşinin yaşadığı eve giderek eski kayınpederi İsmail A. (61) ve eski kayınvalidesi Deste A.'yı (59) darbetti. Şen, olay sırasında 10 katlı binanın 5'inci katındaki pencereden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

2 KİŞİYİ DARBEDİP 5. KATTAN DÜŞTÜ

Dün gece saat 23.30 sıralarında Oğuzhan Şen, eski kayınpederi İsmail A. ile eski kayınvalidesi Deste A.'nın evine gitti. Burada Şen ile eski kayınpederi ve kayınvalidesi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Şen, eski kayınpederi ile kayınvalidesini darbetti. İsmail A. ve Deste A. başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanırken, Oğuzhan Şen ise henüz bilinmeyen nedenle kavga sırasında dairenin penceresinden beton zemine düştü.

Nevşehir'de Eski Kayınpeder ve Kayınvalidesini Darbeden Şahıs Hayatını Kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şen, adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğuzhan Şen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eski kayınpederi İsmail ile kayınvalidesi Deste A. ise kafa travması sonucu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Nevşehir'de Eski Kayınpeder ve Kayınvalidesini Darbeden Şahıs Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Nevşehir, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski kayınpeder ve kayınvalidesini darbeden adam, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski kayınpeder ve kayınvalidesini darbeden adam, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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