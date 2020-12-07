Gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Gazeteciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

07.12.2020 14:37

Nevşehir'de görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Nevşehir'de görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Kentteki gazeteciler, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen gazeteci Fikret Çapacı, haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır anneleri", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

İbrahim Uysal da haber kategorisinde Jordan Strowder'in "Amerika'da polis şiddeti sonrası", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması", spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" isimli fotoğraflarını seçti.

Gazeteci Alpaslan Körükçü ise haber kategorisinde, Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oyunu verdi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin de güçlü görseller olduğunu belirten Çapacı, "Anadolu Ajansının yıl içindeki olayları ve gelişmeleri yansıtan, görsel hafızada yaşatan fotoğrafları inceledim. Tüm fotoğraf birbirinden güzel ve anlamlı. Üç kategoride de beğendiğim fotoğraflara oyumu verdim." dedi.

Uysal ise AA'nın haberlerini yakından takip ettiğini, fotoğrafların çoğuna aşina olduğunu, haber, spor ve yaşam kategorisinde etkilendiği fotoğraflara oy vermekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Gazeteciler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Gazeteciler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Gazeteciler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Gazeteciler, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, Muhammed Said, Koronavirüs, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazeteciler, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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