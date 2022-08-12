Çalıntı motosiklet ile 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Çalıntı motosiklet ile 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

12.08.2022 16:11
Çalıntı motosiklet ile 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı

Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan plakasız motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sırasında şüpheli görülen plakasız bir motosiklet sürücüsü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamaca sonucu şahıs motosiklet ile birlikte yakalandı. Yapılan kontrollerde şüphelinin sürücü belgesinin olmadığı ve kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.

Motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet de yediemin otoparkına teslim edildi. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosiklet, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalıntı motosiklet ile 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalıntı motosiklet ile 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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