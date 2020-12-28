"Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

"Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı" yapıldı

28.12.2020 13:39

Nevşehir'de Kapadokya bölgesinin 2021 yılı ve sonrasında turizm potansiyelini artırmaya yönelik konuların ele alındığı "Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Nevşehir'de Kapadokya bölgesinin 2021 yılı ve sonrasında turizm potansiyelini artırmaya yönelik konuların ele alındığı "Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Nevşehir Valisi ve Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Kapadokya'nın çeşitli zenginlikleri ve turistlere yönelik aktiviteleriyle cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Kapadokya Alan Başkanlığının bölgenin korunması ve değerlendirilmesi açısından önemli işlev ve görevleri olduğuna değinen Becel, şunları kaydetti:

"Kapadokya'yı koruyarak yaşamasını sağlamamız lazım. Korumak demek faydalanmamak anlamına gelmiyor. Fanusun içine koyup kimsenin gidip gelemeyeceği yer anlamına gelmiyor. Faydalanacağız ama gözümüz gibi de muhafaza edeceğiz. Kapadokya Alan Başkanlığının bir yıllık geçmişi var. Bu kısa süreçte önemli mesafeler alındı. Başkanlık bünyesinde 6 farklı çalışma grubu oluşturuldu. Toplantılarda istişare edilerek bölgeyle ilgili kararlar alınıyor. Önümüzdeki günlerde de turizm çeşitliliğinin sağlanması amacıyla geniş katılımlı istişare toplantıları düzenleyeceğiz."

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de Kapadokya Alan Başkanlığının faaliyete girmesinin bölge açısından ümit verici olduğunu dile getirerek, "60 milyon yılda oluşmuş bu doğal yapıyı 60 yılda heba edeceğiz neredeyse. Öncelikle bölgeyi korumamız lazım. Bölge halkı olarak doğayı koruyalım. Koruma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de Kapadokya'nın dünyada başka alternatifi bulunmayan önemli bir turizm destinasyonu olduğunu, Türk turizminin tanıtım yüzü olması gerektiğini ifade etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla insanların tatil ve konaklama alışkanlıklarının değiştiğine, bu durumun Kapadokya için avantaj olduğuna dikkati çekti.

Gelecek yıl bahar aylarından itibaren turizmde önemli hareketlilik yaşanmasını ümit ettiklerini belirten Arı, "Aşı çalışmaları ve alınan tedbirlerle 2021'de turizmin yeninden canlanmasını ümit ediyoruz. İnsanlar evlerinden çıkıp daha çok seyahate yönelecektir. Turizmdeki bu yükselmeden en çok payı da Kapadokya alacaktır. İnsanların kalabalık konaklama tesislerinden ziyade butik konaklamaları tercih edeceğini düşünüyoruz. Bu anlamda Kapadokya, 2021 yılını zirvede kapatacaktır." şeklinde konuştu.

Toplantıya kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri katıldı.

Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı yapıldı
Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı yapıldı
Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı yapıldı
Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı yapıldı

İnci Sezer, Kapadokya, Nevşehir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu Arda Turan'ın Galatasaray'daki performansına İspanyol basını övgüler yağdırdı DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez Kısıtlamada internet kafeye baskın! O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı
Edirne Belediyesi, çalışanları için asgari ücreti 3.200 TL yaptı Edirne Belediyesi, çalışanları için asgari ücreti 3.200 TL yaptı         
13:35
Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı         
13:25
Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Kontrolden çıkan otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada         
13:07
Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti         
13:01
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yılmaz: Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yılmaz: Biz koronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor         
11:11
Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu         
10:44
Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an         
10:20
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi         
10:05
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 14:08:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Turizm Tanıtım Çalışmaları İstişare Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei