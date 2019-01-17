Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

49 dakika önce

Nevşehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Nevşehir'de Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Nevşehir'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 5 kişi yakalandı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu şahısların şehir dışından araçla kente uyuşturucu madde getirecekleri yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Acıgöl ilçesi girişinde durdurulan bir araçta 49 gram plaka esrar, 10 gram eroin, 13 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan elektronik terazi ele geçirildi.

Araçta bulunan B.Ö, S.M. ve A.A. ile Afgan uyruklu A.K. ve N.G.R. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:29 Kaynak: AA

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Nevşehir, Güncel
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