Nevşehir'de yaşayan göçmenler "Feridem" türküsüne klip çekti - Son Dakika

Nevşehir'de yaşayan göçmenler "Feridem" türküsüne klip çekti

NEVŞEHİR - Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan video klipte göçmenler Refik Başaran'ın Feridem türküsünü söyledi.

Nevşehir'de yaşayan göçmenler tarafından Refik Başaran'ın ölümsüz eseri "Feridem" türküsüne klip çekindi. Hazırlanan klipi Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel sosyal medya hesabından paylaşırken Vali Becel paylaşımında, " Ürgüp'lü Refik Başaran'ın ölümsüz eseri "Feridem" türküsünü şehrimizde yaşayan göçmenler seslendirdi bu sefer" sözlerini paylaştı. Vali Becel'in bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni kazandı.