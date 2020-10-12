Nevşehir'den Hatay'a bir tır fidan desteği - Son Dakika

Nevşehir'den Hatay'a bir tır fidan desteği

12.10.2020 11:23
Nevşehir'den Hatay'a bir tır fidan desteği, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hatay'a bir tır fidan göndereceklerini bildirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hatay'a bir tır fidan göndereceklerini bildirdi.

Arı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Elbette devletimizin kurumları gerekeni yapacaktır ama biz de bir iyilik mayası çalalım istedik. Bu hafta itibarıyla ilk etapta bir tır yetişmiş fidanı Hatay'ımıza gönderiyoruz. Evet abiler, var mı artıran?"

Arı'nın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Rasim Arı, Nevşehir, Hatay, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'den Hatay'a bir tır fidan desteği - Son Dakika

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