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Nevşehir'in Gülşehir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatih Çiftci kazandı.

Nevşehir'in Gülşehir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Fatih Çiftci kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Fatih Çiftci 3 bin 417, İYİ Parti adayı Vahdi Arısoy 2 bin 743, MHP adayı Şengezer Kürk 823 oy aldı.

-Çiftci'nin özgeçmişi-

Gülşehir'de 1981 yılında doğan Çiftci, ilkokulu Gülşehir Atatürk İlkokulunda, orta ve lise eğitimini ise Nevşehir Anadolu Lisesinde tamamladı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında mezun olan Çiftci, avukatlık stajını ve askerlik görevini yerine getirdikten sonra Gülşehir ilçesinde serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Nevşehir Barosu Disiplin Kurulu üyeliği görevinde de bulunan Çiftci, siyasi hayatına 2005 yılında Doğru Yol Partisi Gençlik Kolları Nevşehir İl Başkanı olarak başladı. 2008 yılında ise dönemin Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu ile partinin Nevşehir İl Başkanlığı görevine getirilen Çiftci, Soylu'nun genel başkanlık görevinden ayrılmasıyla bu görevini bıraktı.

2014 yılında AK Parti Gülşehir Belediye Başkan aday adayı olan Çiftci, 2017 yılında ise AK Parti Gülşehir İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 14 yıldır Gülşehir'de serbest avukatlık yapan Çiftci, iyi derecede İngilizce bililiyor.

Çiftci evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:43 Kaynak: AA

Fatih, AK Parti, Nevşehir, Gülşehir, Güncel
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