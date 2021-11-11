NEVÜ 2021-2022 Akademik Yılı törenle açıldı - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin (NEVÜ) 2021-2022 Akademik Yılı törenle açıldı.

NEVÜ Kongre Merkezi'nden düzenlenen törene eski bakanlardan Nabi Avcı, Nevşehir Vali Vekili Osman Güven, Belediye Başkanı Mehmet Savran, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Sayı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Bektaşi Gülbangı yapıldı.

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Müzik Ana Sanat Dalı öğretim üyeleri müzik dinletisi sundu. Tören Kültür ve Turizm Bakanlığı Semah ekibinin semah gösterisi ile devam etti.

Törende konuşan Vali Vekili Güven, toplumların gidişatına yön veren ve gerektiğinde rotasını belirleyen en önemli gücün bilgi olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Savran da üniversitelerin toplumların yapısına etki ettiğini vurguladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Aktekin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Türkiye'de eğitimin atılım gösterdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim alanındaki bu çaba ve direktifleri sahada da karşılık bulmuş, ülkemizin tüm şehirlerinde bürokratik ve siyasi kadrolar eğitim alanında büyük gayretler gösterirken hayırsever vatandaşlarımız da bu sürece maddi ve manevi destekleriyle çok değerli katkılarda bulunmuşlardır. Nevşehir de bu konuda ülkemizde örnek gösterilecek illerimiz arasındadır." dedi.

Konuşmaların ardından NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nin adı değiştirilerek üniversitenin kurulmasında emek sarf eden Nevşehir'in eski valilerinden "Vali Şinasi Kuş" adı verildi.

Tören, Nabi Avcı'nın ilk dersi vermesiyle sona erdi.