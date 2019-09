NEVÜ Rektörü Bağlı: "81 ilden öğrenci alan tek üniversiteyiz"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı:

"Hacıbektaş Veli filmi çekilebilir"

NEVŞEHİR - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin Türkiye'nin 81 ilinden tercih edilen tek üniversite olduğunu söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir'de görev yapan yerel ve ulusal haber ajans temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Rektör Bağlı burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin 81 ilinden tercih edilen tek üniversite oldukları için son derece mutlu olduklarını ifade etti. Bağlı, "Üniversitemiz her sene 5 bin civarında tercih ediliyor ve 3 bin 5 öğrenciyi mezun veriyor. Yaklaşık olarak 22 bin 200 öğrencimiz var. En fazla tercih edilen üniversiteler arasında birinci sırada yer alıyoruz. Daha sonra ise Kayseri ve diğer iller var. Bir de gurur verici hoşumuza giden bir olay var. Türkiye'ni her ilinden öğrenci alan belki de tek üniversiteyiz. Yani 81 ilin tamamından öğrencilerin tercih ettiği bir üniversiteyiz. Bu bizim için önemli biz Türkiye'nin her coğrafyasından gelen tüm öğrencilere hakikaten hizmet vermek eğitim vermek için gayret gösteriyoruz. Üniversitemizde hali hazırda 8 fakülte, 8 meslek yüksekokulu, 4 araştırma enstitüsü mevcuttur" dedi.

"Nevşehir'de sinema platosu yapılabilir"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı Nevşehir'de bir veya iki tane film platosu olması gerektiğine inandıklarını ifade ederken Hacı Bektaş Veli'nin de bir filminin çekilmesi gerektiğini söyledi. Rektör Bağlı, "Dünyanın pek çok yerinde film platosu olmak üzere birçok çalışmalar bulunuyor. ABD'de bir iki tane setleri var. Sadece o setlerin girişi bile kişi başı 25 dolardır. Burada'da Nevşehir'de pek çok kişiye hitap edebilecek film seti çok rahatlıkla yapılabilir. Çok fazla maliyete de gerek yok. Mustafapaşa gibi, Taşkınpaşa gibi bir iki yerin Göre'de boşaltılmış alanın bile bir film setine dönüştürebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Hacıbektaş Veli'nin filmi yapılmalıdır"

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı günümüz sinema teknolojisi ile Hacıbektaş Veli'nin filminin çekilebileceğini söylerken bunun üzerinde çalışmalarının olduğunu belirtti. Rektör Bağlı, "Hacı Bektaş Veli'nin filminin çekilmesi konusunda kafamızı yoruyoruz. Dönem filmi için de Hacıbektaş ile ilgili biz bir ara bu konuyu Görsel Sanatlar Fakültemizde kısa bir sunum yapalım diye düşündük. Halen de düşünüyoruz. Ama bu işin yapacak kişisinin bulmak istiyoruz. Belki kısa bir şey olabilir. Ama sinema filmi bizim peki çok unsurumuz var ama beyaz perdeye aktarılamamış. Aktarılması aslında çok kolay olan eserlerdir. Eski Türk destanlarının birkaç tanesini Orhan Gencebay ve Cüneyt Arkın ile aktarılmıştır. Ama günümüz sinema teknolojisi ile inanılmaz bir şekilde bu hikayeler yapılabilir. Bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir iş değil. Nevşehir Belediyesinin ve Nevşehir Valililiğinin birlikte yapacağı bir iş olmalıdır" şeklinde konuştu.