NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme yaptı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurulu Başkanı Körösi ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.