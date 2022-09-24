Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurulu Başkanı Körösi ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurulu Başkanı Körösi ile görüştü

24.09.2022 07:50
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurulu Başkanı Körösi ile görüştü

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme yaptı.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme yaptı.

New York'ta BM haftasında yoğun diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurulu Başkanı Csaba Körösi ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nın ikili temaslarda bulunduğu isimler arasında Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres de yer aldı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurulu Başkanı Körösi ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurulu Başkanı Körösi ile görüştü - Son Dakika
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