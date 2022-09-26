Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları BM Genel Kurulu Sırasında Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları BM Genel Kurulu Sırasında Görüşme Gerçekleştirdi

26.09.2022 14:34
Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları BM Genel Kurulu Sırasında Görüşme Gerçekleştirdi

NEW YORK, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun devam eden 77. oturumu sırasında Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle bir görüşme gerçekleştirdi.

NEW YORK, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun devam eden 77. oturumu sırasında Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi arasındaki yakın temasların Çin-Mısır ilişkilerine güçlü şekilde yol gösterdiğini vurgulayan Wang, iki ülkenin Kovid-19 pandemisine karşı verdiği ortak mücadelenin ve kalkınmalarını geliştirecek işbirliğinin, ikili kapsamlı stratejik ortaklığın büyüme ivmesini hızlandırdığını söyledi. Çin'in Mısır halkının kendi ülkelerine uygun bir kalkınma yolu ve ülkelerinin ulusal yenilenme amacı arayışlarını güçlü şekilde desteklediğini dile getiren Wang, iki ülkenin ortak çıkarlarını, geliştirmekte olan ülkelerin meşru haklarını ve eşitlik ve adaleti korumak üzere Çin'in karşılıklı olarak yararlı işbirliğini güçlendirmeye ve uluslararası ve bölgesel konularda birlik ve koordinasyonlarını yoğunlaştırmaya istekli olduğunu belirtti.

Şukri ise Mısır ve Çin'in her zaman birbirlerine saygı gösterdiğini, birbirlerine güvenip destek verdiğini hatırlatarak Mısır tarafının, Çin'le kurulan güçlü ikili ilişkiden gurur duyduğunu ve iki ülke arasındaki pratik ve verimli işbirliğinden memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi. Mısır'ın, tek-Çin politikasını güçlü şekilde desteklediğini, tek-Çin ilkesini ihlal eden ya da durumu tırmandıran her türlü davranışa karşı olduğunu vurgulayan Mısır Dışişleri Bakanı, ülkesinin Çin'e kendi egemenliğini korumak üzere haklı adımları atması konusunda destek verdiğini ve Çin karşıtı bir gruplaşmaya ya da farklılaşma ve cepheleşme oluşturulmasına karşı olduğunu ifade etti. Şukri; Mısır'ın, gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışmayı korumaya yönelik çok taraflı koordinasyonda Çin'le yakın şekilde çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İki taraf, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol'un ortaklaşa inşasını teşvik etme, mümkün olan en kısa sürede uygulama planını imzalama, Çin-Mısır kapsamlı stratejik ortaklığının ikinci beş yıllık çerçeve belgesini güçlendirme ve finansal işbirliğini genişletme konusunda mutabakata vardı. Çin'in kalkınmasının Mısır için bir fırsat olduğunu vurgulayan Şukri, Mısır'ın, Çin yatırımlarını memnuniyetle karşıladığını ve Afrika'da üçlü işbirliğinin güçlendirilmesini dört gözle beklediğini dile getirdi. İki taraf da pandemiyle mücadelede işbirliğini artırmaya istekli olduğunu ifade etti ve Çin'in Mısır'a Afrika'nın en büyük aşı depolama merkezini inşa etme konusunda yardımcı olacağı belirtildi. İki taraf, iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliğini daha da güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı ve bu kapsamda Çin'in, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na başarılı bir şekilde ev sahipliği yapması konusunda Mısır'a destek verdiği belirtildi. Ukrayna krizinin yayılma etkisi yüzünden ortaya çıkan gıda ve enerji kıtlığı konusunda endişelerini ifade eden iki taraf, sorunun siyasi yollarla çözüme kavuşturulması, küresel ekonomik toparlanmanın daha erken bir tarihte desteklenmesi ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarının etkin şekilde gözetilmesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları BM Genel Kurulu Sırasında Görüşme Gerçekleştirdi

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları BM Genel Kurulu Sırasında Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Mısır Dışişleri Bakanları BM Genel Kurulu Sırasında Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
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