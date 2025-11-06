New York'ta araçta patlama meydana geldi: 7 itfaiyeci yaralandı - Son Dakika
New York'ta araçta patlama meydana geldi: 7 itfaiyeci yaralandı

New York\'ta araçta patlama meydana geldi: 7 itfaiyeci yaralandı
06.11.2025 14:21  Güncelleme: 16:02
New York\'ta araçta patlama meydana geldi: 7 itfaiyeci yaralandı
New York'ta bir otomobilin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 7 itfaiyeci yaralandı.

ABD'nin New York kentinde bir otomobilin alev almasının ardından meydana gelen patlama sonucu 7 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi. New York İtfaiye Departmanı (FDNY), kentin Bronx bölgesinde bir aracın yandığını ve ekiplerin ihbar üzerine olay yerine gittiğini açıkladı. Açıklamada, itfaiyecilerin olay yerine vardıklarında çok sayıda araba ve yanan çöp yığınlarıyla karşılaştıkları kaydedildi.

PATLAMANIN ARAÇTA MEYDANA GELEN BİR ARIZADAN KAYNAKLANDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

FDNY Departman Şefi John Esposito, "Patlamada 7 itfaiyeci yaralandı, 5'inin ellerinde ve yüzlerinde yanıklar oluştu. Yanıklar ciddi olarak değerlendiriliyor ancak hayati tehlike oluşturmuyor. Acil servisimizin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırıldılar ve burada yoğun bakıma alındılar" ifadelerini kullandı. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini ve patlamanın yakıt sistemindeki bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA

New York, Otomobil, İtfaiye, olaylar, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York'ta araçta patlama meydana geldi: 7 itfaiyeci yaralandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: New York'ta araçta patlama meydana geldi: 7 itfaiyeci yaralandı - Son Dakika
