New York'ta Yeni Yıl Kutlamalarının Adresi Times Meydanı

NEW ABD 'de yılbaşı kutlamalarının merkezi konumundaki New York Times Meydanı'nda, yaklaşık bir milyon kişi sağanak altında yeni yıla girdi. New York 'un kalbindeki Times Meydanını dolduran yaklaşık 1 milyon kişi, meydanı saatler öncesinden doldurmaya başladı.Kentte gün boyu süren sağanağa rağmen saatlerce gece yarısını bekleyen yüz binlerce kişi, etkinlik alanının girişinde tek tek aranırken, güvenlik güçleri de meydan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Güvenlik önlemleri nedeniyle şemsiye kullanmasına izin verilmeyen katılımcılar, yağmurluk kullanmak zorunda kaldı.Times Meydanındaki kutlamalarda dünyaca ünlü sanatçı Christina Aguilera ve Sting gibi isimler de konser verdi.Kalabalığın hep birlikte 60'tan geriye doğru saymasının ardından konfetiler eşliğinde yeni yıla girildi.Kutlamaların bu yılki teması basın özgürlüğü ve KaşıkçıYeni yıl etkinlikleri için dünyanın dört bir yanından New York'a gelen turistler ve ABD'liler, gece yarısında bu yıl "basın özgürlüğünü kutla" temasıyla hazırlanan ve meydandaki kutlamaların sembolü olan kristal kürenin düşüşünü de büyük bir sevinçle izledi.Ekim ayında Suudi Arabistan 'ın İstanbul 'daki Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı da etkinlikte anılan gazeteciler arasındaydı.Kaşıkçı'nın Washington Times'daki editörü Karen Attiah ve New York Times, CBS, CNN gibi basın kuruluşlarının editörleri, kristal topu düşürecek düğmeye bastı.