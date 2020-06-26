New York'tan ABD'de Kovid-19 vakalarının arttığı eyaletlere yardım teklifi - Son Dakika

New York'tan ABD'de Kovid-19 vakalarının arttığı eyaletlere yardım teklifi

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkezi konumundayken vaka sayılarını ve enfeksiyon oranlarını ciddi şekilde azaltan New York'ta, Vali Andrew Cuomo, vakalarının arttığı eyaletlere yardım teklifinde bulundu.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkezi konumundayken vaka sayılarını ve enfeksiyon oranlarını ciddi şekilde azaltan New York'ta, Vali Andrew Cuomo, vakalarının arttığı eyaletlere yardım teklifinde bulundu.

Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Libya'da ağır darbe alan Hafter, ABD merkezli lobi firması ile sözleşmesini feshetti

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının arttığı Texas ve Arizona gibi eyaletlere yardım edebileceklerini belirterek, "Ekipman, personel, bilgi, ventilatör, ulusal muhafız yardımı, neye ihtiyaç varsa, teklimiz açık uçlu." dedi.

Salgını kontrol altına almadan normalleşen eyaletleri "hata yapmakla" eleştiren Cuomo, Beyaz Saray'dan gelen önerileri takip eden eyaletlerde vaka sayısının arttığını, New York'un ise salgını bilimsel verileri baz alarak kontrol altına aldığını ifade etti.

Cuomo, "Artık uyanma ve yadsınamaz gerçeklere bakma zamanı Amerika." dedi.

New York'ta Kovid-19 vakalarında düşüş sürerken son bir haftada California'da ve ülkenin güney eyaletleri Texas ve Florida'da vaka sayılarında rekor deredece artış yaşandı.

Florida'da son 24 saatte yaklaşık 9 bin vaka kaydedilirken, Kaliforniya ve Teksas'ta günlük vaka sayıları 7 bine ulaştı.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometer sitesine göre ABD genelinde vaka sayısı 2,5 milyonu geçerken 127 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, New York, Teksas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 23:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'tan ABD'de Kovid-19 vakalarının arttığı eyaletlere yardım teklifi - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:29 Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 05:40:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: New York'tan ABD'de Kovid-19 vakalarının arttığı eyaletlere yardım teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]