New York yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı ikinci şehri seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

New York yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı ikinci şehri seçildi

08.06.2022 20:06
New York yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı ikinci şehri seçildi

NEW Yeni bir araştırma, ABD'nin en kozmopolit şehri New York'un, yabancı ülkelerden gelen ve "expat" olarak adlandırılan çalışanlar için Hong Kong'dan sonra dünyanın en pahalı ikinci şehri olduğunu ortaya koydu.

NEW Yeni bir araştırma, ABD'nin en kozmopolit şehri New York'un, yabancı ülkelerden gelen ve "expat" olarak adlandırılan çalışanlar için Hong Kong'dan sonra dünyanın en pahalı ikinci şehri olduğunu ortaya koydu.

Yaşam maliyeti verileri konusunda 50 yıllık deneyime sahip danışmanlık firması ECA International'ın listesinde geçen yıl 4'üncü sırada olan New York'un, kiraların ve gıda fiyatlarının aşırı artması üzerine, gurbetçi çalışanlar için dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasına 2'inci sıraya yükseldiği açıklandı.

Şirketlerin uluslararası görevlerde çalışanlar için yaşam maliyeti ödeneklerini hesaplamalarına yardımcı olan pazar araştırma şirketinin martta, bir fincan kahveden yarım kilo domatese kadar farklı ürünlerin maliyetini karşılaştırarak elde ettiği verilerde, dünyanın en pahalı üç şehri sırasıyla Hong Kong, New York ve Cenevre olarak belirlendi.

Değerlendirmede, yaklaşık yüzde 20 artan kira maliyetleri sonucu İngiltere'nin başkenti Londra 4'üncü ve Japonya'nın başkenti Tokyo ise 5'inci sıraya yerleşirken yabancı çalışanlar için Çin'in şehirleri Şangay 8'inci ve Guangzhou 9'uncu en pahalı yaşam bölgeleri oldu.

Gurbetçiler için en ucuz şehir Ankara

ECA'nın ölçümlemelerine göre, 2022'de yabancı çalışanlar için Türkiye'nin başkenti Ankara'nın ise 120 ülkeden 207 şehrin yer aldığı listede en son sırada yer aldığı görüldü.

Ankara, geçen yıla göre 5 sıra düşerek listede 207'nci sıraya gerilerken yabancı firma ve kuruluşlar tarafından geçici görevlendirilen çalışanlar için dünyanın en ucuz şehri unvanına sahip oldu.

Aynı sıralamada İsrail'in başkenti Tel Aviv en pahalı 6'ncı, Çin'in başkenti Pekin ise 14'üncü şehir olarak yer aldı.

YORUMLAR
500
New Yorkluların Yüzde 76'sı Şiddet Suçlarının Hedefi Olmaktan Endişe Ediyor New Yorkluların Yüzde 76'sı Şiddet Suçlarının Hedefi Olmaktan Endişe Ediyor ABD'de California'daki Cumhuriyetçi Parti Senato adaylığını Gavin Newsom kazandı ABD'de California'daki Cumhuriyetçi Parti Senato adaylığını Gavin Newsom kazandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hong Kong, Araştırma, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı ikinci şehri seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:04 Ormanı yakan adam, kaçmaya çalıştığı esnada jandarma tarafından yakalandı
19:53 Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesine beden dilleri damga vurdu
19:35 Yolcu otobüsünün çarptığı genç kız son yolculuğuna nişan elbisesiyle uğurlandı
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'da kurulan Amerikan üslerine tepki gösterdi
19:31 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay ile polis aracı çarpıştı: 3 polis yaralı
19:29 Şeyma Subaşı'nın Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın paylaşımına kalpli yorumu sosyal medyayı salladı
19:03 Kira artış oranlarına yüzde 25 oranında sınırlama getiren önerge yasalaştı
18:44 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'ni kadrosuna katmak için harekete geçti
18:39 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi!
18:19 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 20:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: New York yabancı çalışanlar için dünyanın en pahalı ikinci şehri seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement