NGC'den AA muhabiri Alkan'a plaket - Son Dakika
Son Dakika Güncel NGC'den AA muhabiri Alkan'a plaket - Son Dakika

NGC'den AA muhabiri Alkan'a plaket

6 saat önce

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Anadolu Ajansı (AA) Nevşehir Muhabiri Behçet Alkan'a plaket verildi.

NGC'den AA muhabiri Alkan'a plaket, System.String[]

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Anadolu Ajansı (AA) Nevşehir Muhabiri Behçet Alkan'a plaket verildi.

Ürgüp ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan NGC Başkanı Bayram Ekici, gün dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, bu tür özel günlerin gazeteciler arasında birlik ve beraberliğin artmasını sağladığını kaydetti.

Nevşehir Belediye Başkanı Arı da kamuoyunun haber alma hakkını kullanabilmesi açısından basın mensuplarının önemli bir görevi icra ettiklerini dile getirdi.

Arı, "Yayınladığı haberlerle bir anda milyonlarca insana ulaşabilen basın, haberin objektif, doğru, seviyeli olması yönünde de önemli bir sorumluluk üstlenmekte. Aynı zamanda vatandaşlarımız ile belediyenin birimleri arasında köprü vazifesi üstlenen basın mensupları, sorunlar karşısında etkili çözüm önerileri, haber ve yorumları ile bizim çalışmalarımıza ayna görevi görmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından Bayram Ekici, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, haber kategorisinde birinci olan "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafının sahibi Alkan'a ve "O Bir Star Müzik ve Başarı Ödülleri"nde söz yazarlığı kategorisinde Türkiye birincisi olan NGC üyesi Ayşe Paslanmaz'a plaket verdi.

Programa, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca ile cemiyet üyeleri ve basın mensupları katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Behçet Alkan, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:34 Kaynak: AA
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