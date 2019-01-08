Nice 15 Yıllara KO-MEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, kuruluşunun 15. yılını düzenlediği muhteşem bir programla kutladı. Duygusal anların yaşandığı programda KO-MEK'in kurucusu olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu "KO-MEK Bilgesi" seçilerek, tasarımı ve dikimi kursiyerler tarafından yapılan cübbeyi giydi. Gecede ayrıca farklı hayat hikâyeleri ve başarılarıyla KO-MEK'e damga vurmuş 14 kursiyer "KO-MEK Enleri" olarak takdim edildi.

SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

SDKM Büyük Sahne'de gerçekleştirilen 15. yıl kutlama programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun yanı sıra, Genel Sekreter İlhan Bayram, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, KADEM Kocaeli Temsilcisi Berna Abiş, daire başkanları, İlçe Milli Eğitim müdürleri, Halk Eğitim Merkezi idarecileri, KO-MEK personelleri ve kursiyerler katıldı. Yoğun katılım nedeniyle programın gerçekleştirildiği 550 kişilik SDKM Büyük Sahne Salonu tamamen doldu.

KONUKLAR İÇİN KOKTEYL VERİLDİ

Program öncesinde, konuklar için üst fuaye alanında kokteyl verildi. SDKM'nin alt katında bulunan fuaye alanında ise; filografi, naht, ebru, çini, hat, tezhip, ahşap oyma, model gemi, Hereke halısı, Kandıra bezi ve Kocaeli hediyelik ürünlerinin bulunduğu sergi alanı oluşturuldu. Ayrıca KO-MEK'in branş tanıtımları yapıldı.

MUHTEŞEM NEY DİNLETİSİ VE BİZDEN TÜRKÜLER

Kokteyl sonrasında konuklar SDKM Büyük Sahne Salonu'na alındı. Sahnedeki ilk performansı kursiyerleri ile birlikte Neyzen Adil Perktaş gerçekleştirdi.

KO-MEK Ney Grubu Canlı Performansı ile konuklara unutulmaz bir ney dinletisi sundu. Ney Grubunun ardından KO-MEK Müzik Grubu Usta Öğreticileri, Nuray Polat'ın seslendirdiği birbirinden güzel türkülere eşlik etti.

BAŞKAN VE PROTOKOL SALONDA

Türkü ziyafeti sırasında salona Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın birlikte giriş yaptı. Türkü ziyafeti sonrasında KO-MEK'in 15. Yılını özetleyen bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi.

KURSİYERLERDEN DUYGUSAL SAHNE PERFORMANSI

Kutlama gecesinde KO-MEK kursiyerlerinin gerçekleştirdiği sahne performansı büyük ilgi gördü. Farklı branşlarda eğitim alarak hayatları değişen kursiyerlerin gerçekleştirdiği mini tiyatro gösterisi izleyenlerin uzun süren alkışlarıyla karşılık buldu.

KO-MEK'İN ENLERİ

Gecenin en güzel anlarından biri de farklı hayat hikâyeleri ve başarılarıyla KO-MEK'e damga vurmuş 14 kursiyerin KO-MEK Enleri olarak takdim edilmesi oldu. 14 kursiyer, tek tek sahneye gelerek KO-MEK kütüğüne adlarını çaktı. Kütüğe 85 yaşında Nuri Necati Seymen "En Vefalı", 4 yaşındaki Ömer Gökkaya da "En Şeker" kursiyer olarak isim çaktı. Söz konusu görüntü KO-MEK'in yediden yetmişe tüm halka eğitim felsefesini de en güzel şekliyle ortaya koydu. Bunun yanı sıra, Eta Taşkent En Sanatkar, Ali Gülsoy En Dünyalı (KO-MEK'te en fazla branşta dil branşında eğitim alan kursiyer), Recep Kayaer En Teknolojik (KO-MEK'te en fazla bilişim branşında eğitim alan kursiyer) Zafer Demiral En Müzisyen (KO-MEK'te en fazla müzik branşında eğitim alan kursiyer) Bilal Doğanay En Genç, (KO-MEK'te eğitim alan en genç kursiyer), Ömer Gökkaya En Şeker (KO-MEK Çocuk Oyun Odasına Gelen en küçük kişi), Hülya Adıyaman En Kıdemli. (KO-MEK'in kuruluşundan bugüne kurslara katılan kursiyer), Muazzez Özmen En Sertifikalı (KO-MEK'te en fazla kursa katılan ve sertifikaya sahip kursiyer) Serpil Ceylan Duman En Hamarat (KO-MEK Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri Yarışmasında dereceye giren kursiyer) Ayşe Köker En İçten, (KO-MEK kursların İstanbul'dan gelerek felce bağlı konuşma bozukluğunu diksiyon kursunda çözen kursiyer.) Gülay Karasaç En Girişimci (KO-MEK'te girişimcilik eğitimi aldıktan sonra KOSGEB'e başvurarak proje hibe desteği alan kursiyer) Fatma İnan En Azimli (KO-MEK kurslarına katılan engelli kursiyer) Aziz Öncü En Usta (KO-MEK'te en fazla istihdam kurslarında eğitim alan kişi.) KO-MEK'in enleri arasında yer aldı.

PROTOKOL ÜYELERİNDEN HEDİYE TAKDİMİ

Başkan Karaosmanoğlu, Genel Sekreter İlhan Bayram ve Ak Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KO-MEK Enleri olan kursiyerlere hediyelerini takdim etti.

KURSİYERDEN DUYGUSAL KONUŞMA

Anma gecesinde kursiyerler adına KO-MEK Ahşap Oymacılığı kursiyeri ve En Sanatkar Kursiyer olan Eta Taşkent bir konuşma yaptı. KO-MEK'in hayatındaki önemine değinen Eta Taşkent, kısa bir süre önce eşini kaybettiğini anlattı. Bu esnada göz yaşlarına hakim olamayan Taşkent, "Eşimi kaybettikten sonra KO-MEK sayesinde hayata yeniden bağlandım. Bu sayede doktora gitmeme gerek kalmadı. KO-MEK bana hep destek verdi ve yeniden hayata bağladı" dedi. Taşkent, KO-MEK'i hayatlarına kattığı için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.

KO-MEK BİLGESİ BAŞKAN KARAOSMANOĞLU

Öte yandan 15. yıl kutlamalarında KO-MEK'in kurucusu olan Başkan Karaosmanoğlu da KO-MEK Bilgesi olarak ilan edildi. Alkışlar arasında sahneye gelen Başkan Karaosmanoğlu'na, KO-MEK kursiyerleri tarafından tasarımı ve dikimi yapılan ve üzerinde kırkyamadan Kocaeli motiflerine işlemeler bulunan cübbe giydirildi. Başkan Karaosmanoğlu da diğer 14 kursiyer gibi kendi adını KO-MEK kütüğüne çaktı.

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ KO-MEK EĞİTİMİ ALDI

Kursiyerler tarafından KO-MEK Bilgesi seçilmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, son derece duygusal bir konuşma yaptı. Yola çıktıklarında sadece 8 kurs merkezinin olduğunu hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu, "KO-MEK, 15 yıl içinde 566 bin 323 kişiye 40 farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdi. KO-MEK 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk döneminde ise 42 kurs merkezinde halen 35 bin 415 vatandaşa 186 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor. Yani Kocaeli'nde üç kişiden biri KO-MEK eğitimi almış. KO-MEK bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir" dedi.

BİZ GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR AİLEYİZ

KO-MEK'in bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra birlik ve beraberlik içinde güçlü bir aile olduğuna da dikkat çeken Başkan Karaosmanoğlu, "Kurslara gelen vatandaşlarımız burada aynı zamanda terapi görüyor, tedavi oluyor, stres atıyor. Derdini, kederini buradaki arkadaşlarıyla paylaşıyor. Birinin derdi hepsinin derdi oluyor ve birlikte çözümler üretiliyor. İşte bu nedenle biz aynı zamanda güçlü ve büyük bir aileyiz" dedi.

AİLE FOTOĞRAFI ALINDI

Tören KO-MEK kursiyerleri ve usta öğreticilerinin de yer aldığı KO-MEK Aile Fotoğrafının alınmasıyla sona erdi.

KO-MEK TORBASI HEDİYE EDİLDİ

Öte yandan 15. Yıl kutlamalarına gelen tüm vatandaşlara KO-MEK Bez Torbası hediye edildi. Bilindiği gibi KO-MEK kursiyerleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan ve naylon torba kullanımını da içine alan çevre yasasına diktikleri bez torbalarla destek vermişti. Dikilen bez torbalar günlerce kamuoyunun gündeminde yer almış ve söz konusu anlamlı büyük hareket takdir toplamıştı.