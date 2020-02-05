Niğde'de 13 bin dekar tarım arazisi, modern sulama şebekesine kavuştu - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mevlüt Aydın, Niğde'de toplam 13 bin 100 dekar tarım arazisinin modern sulama şebekesine kavuştuğunu bildirdi.

Aydın, yazılı açıklamasında, DSİ'nin modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için tüm yurtta çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda, Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi, Ulukışla Kılan Gelindileği Barajı ve Sulaması ile Bor Kılavuz Göleti ve Sulaması inşaatlarının tamamlanmasıyla Niğde'de 6 bin 550 dekar tarım arazisine modern sulama sistemi getirildiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi işi kapsamında 15 kilometre uzunluğunda sulama hattı inşa edildi. Niğde başta olmak üzere 5 yerleşim yerine hizmet edecek sulama projesiyle 4 bin 500 dekar tarım arazisi kapalı sistem borulu sulama şebekesine kavuştu. Ulukışla Kılan Gelindileği Barajı temelden 36 metre yüksekliğe ve 674 bin metreküp su depolama hacmine sahip. Su tutulmaya başlanan ve 7 bin 870 metre uzunluğunda sulama hattı bulunan barajın borulu şebekeyle sulayacağı tarım arazisi 1570 dekar. Bor ilçesinde 25,5 metre yüksekliğe ve 444 bin metreküp su depolama hacmine sahip olan Kılavuz Göleti'nden sulanacak alan ise 480 dekar. Söz konusu tesis 3 bin 777 metre uzunluğunda sulama hattına sahip. Projelerin toplam maliyeti ise 55 milyon liradır."

Aydın, DSİ'nin sulama, içme suyu, enerji, arazi toplulaştırma ve taşkın koruma gibi birçok konuda faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, Türkiye'de suyun yaklaşık yüzde 70'inin tarımsal maksatla kullanıldığını hatırlattı.

Su zengini bir ülke olmadığına vurgu yapan Aydın, "Bu yüzden su tasarrufu sağlayan modern sulama yöntemlerini yaygınlaştırma gayretindeyiz. Modern sulama sistemlerinin, su tasarrufu sağlamasının yanı sıra, toprak kalitesinin korunması, verim artışı ve ürün çeşitliliğini artırması gibi faydaları da mevcut. Niğdeli çiftçilerimize tesislerin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.