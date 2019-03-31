Niğde
'de AK Parti
adayı Özdemir kazandı
NİĞDE - Mahalli İdareler seçimlerinde kesin olmayan sonuçlana göre AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir
yeni belediye Başkanı oldu.
Kesin olmayan rakamlara göre Niğde'de yüzde 90 sandıklar açıldı. AK Parti Adayı Emrah Özdemir yüzde 37.4 ol oranıyla 27 bin 714 oy aldı. İyi Partinin adayı Mümin İnan
20 bin 572, MHP
adayı 13 bin 967, CHP
adayı Rasim Yılmaz
ise 10 bin 897 oy aldı. AK Parti Niğde il binasının önüne toplanan kalabalık kutlamalara başladı. Niğdelileri selamlayan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'ye en güzel hizmetleri getireceğini söyledi. Özdemir konuşmasında: ""Bütün teşkilatımız, kadın kolları, gençlik kolları, eşime, çocuklarıma teşekkür ederim. Allah'a şükürler olsun sizlerin desteğiyle bu zaferi yaşadık. kadınlarımız sıcak demedi soğuk demedi sabahın ilk ışıklarıyla çıktı, gençlerimiz yine aynı gecenin bir yarına kadar koşturdular çalıştılar. Milletvekillerimiz önce Ankara
'da sonra burada hep birlikte el ele derdik bir olduk beraber olduk ve bu birliktelik bu zafer çıktı. Hepinizden Allah razı olsun. Bize güvendiniz sizleri mahcup etmeyeceğim. bundan emin olabilirsiniz. yarından itibaren bütün Niğde'nin belediye başkanı olarak sizlere ve AK Parti teşkilatına layık bir belediye başkanlığı yapacağız. her zaman dediğimiz gibi çok çalışacağız. Bende 31 Mart ile alakalı hiçbir stres yok demiştim. benim stresim yarın başlıyor, benim işim yarın başlıyor. inşallah yarından itibaren bu şehre layık bir belediye başkanlığı yapacağız" diye konuştu.
5 İlçeden 4'ü AK Parti
Niğde'nin Bor, Ulukışla
, Çamardı
, Çiftlik
ilçeleri tekrar AK Partiyle devam derken, Altunhisar İlçesi
ise AK Parti'den MHP'ye geçti.
Bor'da Mahalli İdareler Genel Seçiminde Ak Partili Serkan Baran
resmi olmayan sonuçlara göre yeni Bor Belediye Başkanı Oldu. İki dönemdir Ak Partili Sıtkı Erat
'ın başkanlığında olan Bor İlçesi bu seçimlerde Serkan Baran ile üçüncü dönemini kazandı.
Ulukışla İlçesi'nde Ak Parti mevcut Başkan Ali Uğurlu
tekrar seçimleri kazandı. Ulukışla'da Ak Parti üst üste ikinci seçimini kazandı.
Altunhisar İlçesini resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Vedat Kirazcı
kazandı. 3 dönemdir Ak Parti'de bulunan Altunhisar belediyesini MHP kazandı.
Çiftlik İlçesini resmi olmayan sonuçlara göre Ak Partili mevcut başkan Serkan Güzel
kazandı. Ak Parti Çiftlik'te Serkan Güzel ile ikinci dönemini kazandı.
Çamardı İlçesi'ni resmi olmayan sonuçlara göre Ak Partili mevcut Başkan Yavuz Soylu
kazandı. Ak Parti Soylu ile üst üste üçüncü dönemini kazandı.