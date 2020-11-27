Niğde'de ameliyatsız yöntemle böbrekteki damar daralması tedavi edildi - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ameliyatsız yöntemle böbrek atar damarındaki darlık giderilerek, yüksek tansiyon hastası tedavi edildi.

Hipertansiyon şikayetiyle hastanenin kardiyoloji servisine başvuran Cavit Koçer'in (51) tansiyonu, ilaç tedavisine rağmen düşmedi. Yüksek tansiyonun böbrek atardamarındaki daralmadan kaynaklandığından şüphelenen doktorlar, hastanın sol böbrek damarında yüzde 95'lik daralma tespit etti.

Ameliyatsız, kasıktan anjiyo yapılan hastanın damarı, balon ve stent yöntemiyle açıldı ve tansiyonu, 150/80 civarına düştü.

Kardiyoloji Uzmanı Yakup Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye gelen yüksek tansiyon hastası Koçer'in tansiyonun kullanılan ilaçlara rağmen düşmediğini ve hastaya anjiyo yaptıklarını söyledi.

Anjiyo neticesinde hastanın sol böbrek arterinde yüzde 95'lik daralma tespit ettiklerini anlatan Çetinkaya, "Hastanın tansiyonunun yükselmesinin buradan kaynaklandığını tespit ettik. Hastanın sağ kasığından girerek, sol böbrek arterini stent ve balon yöntemiyle açtık. Hastaneye giriş tansiyonu 240'lardaydı, şimdi 130'a kadar düştü. Tansiyon kronik bir hastalıktır ve bunların çok büyük bir kısmı ilaçla kontrol edilebilmektedir. Ama bazı durumlarda da hastalığı ortadan kaldırdığımız zaman tansiyonu da ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu operasyonu Niğde'de ilk defa yapıyoruz. Cavit bey Niğde'de böbrek arterine stent takılarak tansiyonu tedavi edilen ilk hasta."

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın da sevkleri en aza indirmek ve hastaların Niğde'de tedavi edilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Niğde'de ilk kez, böbrek atar damarındaki darlık giderilerek yüksek tansiyon hastasının tedavi edildiğini aktaran Günaydın, hastanın gayet sağlıklı olduğuna dikkati çekti.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Koçer ise ilgi ve alakalarından dolayı doktor Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti.