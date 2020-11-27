Niğde'de ameliyatsız yöntemle böbrekteki damar daralması tedavi edildi - Son Dakika

Niğde'de ameliyatsız yöntemle böbrekteki damar daralması tedavi edildi

27.11.2020 13:23
Niğde'de ameliyatsız yöntemle böbrekteki damar daralması tedavi edildi, System.String[]

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ameliyatsız yöntemle böbrek atar damarındaki darlık giderilerek, yüksek tansiyon hastası tedavi edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ameliyatsız yöntemle böbrek atar damarındaki darlık giderilerek, yüksek tansiyon hastası tedavi edildi.

Hipertansiyon şikayetiyle hastanenin kardiyoloji servisine başvuran Cavit Koçer'in (51) tansiyonu, ilaç tedavisine rağmen düşmedi. Yüksek tansiyonun böbrek atardamarındaki daralmadan kaynaklandığından şüphelenen doktorlar, hastanın sol böbrek damarında yüzde 95'lik daralma tespit etti.

Ameliyatsız, kasıktan anjiyo yapılan hastanın damarı, balon ve stent yöntemiyle açıldı ve tansiyonu, 150/80 civarına düştü.

Kardiyoloji Uzmanı Yakup Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye gelen yüksek tansiyon hastası Koçer'in tansiyonun kullanılan ilaçlara rağmen düşmediğini ve hastaya anjiyo yaptıklarını söyledi.

Anjiyo neticesinde hastanın sol böbrek arterinde yüzde 95'lik daralma tespit ettiklerini anlatan Çetinkaya, "Hastanın tansiyonunun yükselmesinin buradan kaynaklandığını tespit ettik. Hastanın sağ kasığından girerek, sol böbrek arterini stent ve balon yöntemiyle açtık. Hastaneye giriş tansiyonu 240'lardaydı, şimdi 130'a kadar düştü. Tansiyon kronik bir hastalıktır ve bunların çok büyük bir kısmı ilaçla kontrol edilebilmektedir. Ama bazı durumlarda da hastalığı ortadan kaldırdığımız zaman tansiyonu da ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu operasyonu Niğde'de ilk defa yapıyoruz. Cavit bey Niğde'de böbrek arterine stent takılarak tansiyonu tedavi edilen ilk hasta."

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın da sevkleri en aza indirmek ve hastaların Niğde'de tedavi edilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

Niğde'de ilk kez, böbrek atar damarındaki darlık giderilerek yüksek tansiyon hastasının tedavi edildiğini aktaran Günaydın, hastanın gayet sağlıklı olduğuna dikkati çekti.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Koçer ise ilgi ve alakalarından dolayı doktor Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti.

Ömer Halisdemir Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Çetinkaya, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de ameliyatsız yöntemle böbrekteki damar daralması tedavi edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Otomobilleri ateşe veren kundakçının pantolonu alev aldı! O anlar kamerada Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam
Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural yoğun bakıma alındı         
12:46
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu         
11:57
Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem         
11:37
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı         
11:06
Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti Köy halkının yokluğunu fırsat bilen sapık, 8 çocuğu istismar edip cinsel organlarının fotoğrafını çekti         
10:49
Taksim'de taciz ettiği kadın, Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi         
10:43
Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu         
10:23
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 13:49:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de ameliyatsız yöntemle böbrekteki damar daralması tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei