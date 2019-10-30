Son Dakika Haberleri: Niğde'de meme kanseri etkinliği
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Niğde'de meme kanseri etkinliği

41 dakika önce

Niğde'de, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürüyüş düzenlendi ve kurdele boyandı.

Niğde'de meme kanseri etkinliği, System.String[]

Niğde'de, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürüyüş düzenlendi ve kurdele boyandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Vali Yılmaz Şimşek'in eşi ve Kamu Hastaneleri Başkan Vekili Dr. Çiğdem Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in eşi Duygu Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş'ün eşi Devrim Gümüş, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan katılımcılar, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

Katılımcılar daha sonra, hazırlanan büyük afiş üzerine çizilmiş kurdeleleri boyadı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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