Niğde'de Okullar Tatil Edildi
1 saat önce
Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Niğde
'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Niğde Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, 17.01.2019 Perşembe günü, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:24 Kaynak: İHA
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