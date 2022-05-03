Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

03.05.2022 16:41

Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Niğde'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

NİĞDE - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Kayseri Karayolu 40. kilometrede meydana gelen kazada, Süleyman Erdoğan idaresindeki 51 BD 538 plakalı otomobil takla atarak yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde sürücü Süleyman Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobil içerisinde bulunan eşi Ümmügülsüm Erdoğan, çocukları Cemile ve Betül Erdoğan da ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

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Süleyman Erdoğan, Otomobil, Kayseri, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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