Feci kazada bilanço ağır! 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 yaralı var
05.02.2026 21:17
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Niğde'de feci bir kaza meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, plakaları ve sürücü bilgileri henüz öğrenilemeyen iki hafif ticari araç, Niğde-Pozantı Otoyolu Çifteköy mevkisi Niğde istikametinde seyir halindeyken çarpıştı.

BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

